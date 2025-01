Cuba libertará 553 prisioneiros após ser retirada da lista de terroristas dos EUA.

Cuba disse terça-feira que libertaria 553 prisioneiros em resposta ao anúncio de Washington de que retiraria o país comunista da sua lista de estados patrocinadores do terrorismo.

A Casa Branca disse anteriormente que o presidente Joe Biden estava retirando Cuba da lista num acordo que permitirá a libertação de manifestantes presos no país.

A medida provavelmente será revogada após o retorno ao cargo, na próxima semana, do republicano Donald Trump, que restabeleceu a designação de terrorismo de Cuba nos últimos dias de seu primeiro mandato em 2021.

“Uma avaliação foi concluída e não temos informações que apoiem a designação de Cuba como Estado patrocinador do terrorismo”, disse um alto funcionário do governo Biden aos repórteres.

Cuba saudou a medida como um passo na “direção certa”, mas lamentou que ainda estivesse sob sanções dos EUA em vigor desde 1962.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou posteriormente que 553 pessoas presas por “vários crimes” serão libertadas.

Cuba culpa o bloqueio dos EUA pela sua pior crise económica em décadas, marcada pela escassez de combustível, alimentos, medicamentos e electricidade.

Alimentados por apagões e pela disparada dos preços dos alimentos, milhares de cubanos saíram às ruas em todo o país em julho de 2021, gritando: “Temos fome” e “Liberdade!” naquele que foi o maior desafio para o governo em anos.

De acordo com a ONG Justicia 11J, sediada no México, que se concentra nos direitos humanos em Cuba, mais de 1.500 pessoas foram presas após esses protestos, das quais 600 ainda estavam na prisão em Dezembro passado.

Uma pessoa foi morta e dezenas ficaram feridas nos protestos, que Havana acusou Washington de orquestrar.

‘Genocídio’

Analistas dizem que a pandemia de Covid-19, que afundou o turismo, e a má gestão económica por parte do governo contribuíram largamente para o mau estado da economia.

Mas o presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, descreveu as sanções dos EUA como “genocidas” e disse que o seu país estava preparado para “circunstâncias mais difíceis” após a eleição de Trump.

Cuba estava pronta para o “diálogo” com a nova administração, disse Díaz-Canel semanas após a reeleição de Trump.

O primeiro mandato presidencial do homem de 78 anos, de 2017 a 2021, assistiu a um endurecimento das sanções contra Cuba, que foram atenuadas durante um período de distensão sob o seu antecessor, Barack Obama.

Os aliados do novo presidente criticaram imediatamente Biden pelo anúncio de terça-feira, com Ted Cruz, um membro cubano-americano do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA, chamando-o de “apaziguamento do regime cubano”.

“Estas ações causam danos incríveis à segurança nacional americana e enviam uma mensagem aos nossos adversários de que podem confiar nas administrações democratas cessantes – e esperar que a pressão das administrações republicanas passe – para continuarem a envolver-se no terrorismo e outras agressões contra os americanos”, disse Cruz. . em um comunicado.

Trump nomeou o senador Marco Rubio, um cubano-americano altamente crítico do comunismo e da esquerda em geral, para servir como seu secretário de Estado.

Um comunicado da Casa Branca disse que Biden também renunciaria a parte da chamada Lei da Liberdade que sustenta o embargo dos EUA a Cuba.

Isto significa que os cidadãos com reivindicações de bens confiscados em Cuba não poderão mais intentar ações judiciais nos tribunais dos EUA contra pessoas que possam estar a “tráficar” essas propriedades.

O comunicado acrescenta que Biden estava rescindindo uma política da era Trump chamada “Memorando Presidencial de Segurança Nacional 5”, que põe fim às restrições às transações financeiras com certas entidades cubanas.