Cuidadores com documentos falsos, 19 prisões e 17 denúncias

Cinquenta e duas buscas delegaram autoridade judicial em toda a Itália contra cidades georgianas, 19 foram presas e 17 denunciadas em estado de liberdade. É o resultado de uma investigação da equipa móvel da sede da polícia de Udine sobre a permanência ilegal em território nacional de dezenas de cuidadores encontrados com documentos falsos.

A actividade de investigação, coordenada pelo Ministério Público de Udine, foi lançada nos últimos meses após alguns relatórios recebidos dos gabinetes territoriais das agências fiscais, onde se verificou uma abordagem significativa aos gabinetes de mulheres, aparentemente de nacionalidade georgiana, que se apresentaram quem se apresentou , como cidades comunitárias, emitindo documentos de identidade válidos para expatriados de países da União Europeia, especialmente Eslováquia, Polónia e Lituânia. A apresentação destes documentos permitiu a obtenção do Código Tributário Comunitário para que as mulheres possam aceder ao mundo do trabalho, especialmente no círculo dos cuidadores de Carens, e usufruir de benefícios legais, fiscais e de saúde, contornando as regras que regulam a entrada de estadia em EE no território nacional de cidadãos não pertencentes à UE. Posteriormente, as mulheres mudaram-se para diferentes províncias, onde encontraram trabalho com mais facilidade.

A atividade investigativa levou à realização de buscas, das quais 14 na província de Udine, 6 em Pordenone e as restantes nas províncias de Bolzano, Veneza, Gorizia, Pistoia, Florença, Lecce, Latina, Varese, Belluno e Prato.

No final das operações, 36 comunidades falsas foram em grande parte confiscadas. Em Belluno, 1 em Lecce e 1 em Latina foram detidos por posse e apresentação de documentos de identificação falsos, enquanto outros 17 foram denunciados à autoridade judicial pela mesma actividade criminosa em liberdade.

Ao resultado da investigação das autoridades de imigração, se não houver autorização de residência regular, todos os estrangeiros serão declarados. A investigação prossegue já que a hipótese investigativa é a presença de uma organização bem estruturada, capaz de produzir no estrangeiro e depois entregar aos compradores em poucos dias, considerando o valor em dinheiro que ronda os 600 euros, documentos.

Reprodução reservada © Copyright ANSA