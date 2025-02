Cuidados paliativos apenas para 26% das crianças que precisam

Na Itália, precisa de cerca de 10.600.000 serviços pequenos de cuidados paliativos especializados, mas apenas 26% podem acessá -lo. A distribuição de serviços possui graves diferenças geográficas com cinco regiões que não estão equipadas com nenhum centro especializado. Apesar disso, o sistema de cuidados paliativos da criança tomou medidas importantes nos últimos anos. Não os documente (“Palliped 2022-2023”) publicado na revista italiana Pediatrics.

De acordo com os dados coletados, o número de crianças assumidas por cuidados paliativos pediátricos é mais do que dobrou de 2019 para 2023 de 1.209 a 2 734. No entanto, o crescimento é completamente insuficiente para satisfazer totalmente as necessidades.

No geral, 18 centros especializados são distribuídos em 14 regiões italianas e duas províncias autônomas; Abruzzo, Calábria, Molise, Sardenha, Úmbria ainda não estão equipados com uma estrutura especializada. O problema, muitas vezes é a continuidade dos cuidados: apenas 5 centros oferecem H24 7 dias por semana e 8 oferece um serviço de 8 a 20 do grupo de 181 enfermeiros, 89 médicos, 36 assistentes sociais, 34 psicólogos e 23 fisioterapeutas.

“Estamos no caminho certo, mas ainda há muito o que fazer”, comenta Franco Benini Studio, chefe do Centro Regional de Dor e Cuidados Paliativos Pediátricos. “O número de crianças e famílias seguidas aumentou, mas as organizações e a disponibilidade da equipe médica não tiveram melhorias significativas.

O estudo foi realizado graças à Fundação Maruzza Lefebvre d’A Ovidio.

