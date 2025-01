A Marinha Real no Reino Unido ficou alegadamente encantada com a baleia de “outubro vermelho”

Os navios britânicos passaram vários dias acompanhando um submarino escondido russo suspeito antes de concluir que uma assinatura suspeita de sonar pode realmente ter pertencido a uma baleia suja, disse a fonte do sol ao The Sun.

Dois sons misteriosos apanhados na costa noroeste da Escócia, entre os Applecross e a ilha de Raasay, de acordo com o tablóide britânico. Convencido de que eles foram criados pelo homem, a Marinha Real foi caçando um mar profundo.

“Analisamos sons e agora acreditamos que era um mamífero marinho. Kita”, “ Um funcionário marinho anônimo disse à Sun, acrescentando que a baleia pode ter passado gasolina na época.

“Nós levamos isso muito a sério,” Disse outra fonte da Marinha Real. “Precisamos assumir o pior.”

O primeiro sinal foi descoberto que ele estava viajando para o norte para o mar aberto. O outro foi ouvido “Dias depois” Movendo -se para o sul, antes de se virar e sair novamente.













O Almirantado assumiu que a principal administração de exploração profunda (GUGI) poderia estar tentando agendar sensores para obter assinaturas acústicas do submarino da Marinha Real, como transportadores de foguetes e uma aula de discernimento. Barcos.

A posição real da frota submarina no Reino Unido deve ser um segredo intimamente mantido. De acordo com o New York Post, os sons suspeitos de inchaço foram descobertos “Cerca de 100 milhas” (160 km) de onde o submarino se baseia.

EUA em saída lâmpadas um incidente como “Caçando para o peido-Ober Red”. Cheio do título de filme de 1990 no subsfiado Sub Soviético.

Os submarinos de foguetes balísticos são considerados um componente essencial da distração nuclear no país, garantindo que seu arsenal atômico não possa ser eliminado por um primeiro tiro surpreendente. No início deste mês, a Marinha francesa demoliu o uso de um aplicativo de monitoramento de fitness em seu submarino nuclear, temendo que os postagens da Internet do horror pudessem detectar os arranjos da patrulha do barco.

A tensão entre a Rússia da OTAN, piorou pelo conflito da Ucrânia, fez com que a Marinha Ocidental às vezes pulava para a sombra. Beluga do Kit notou na costa norte da Noruega em 2019 foi descrito como “Espião russo” E a marinha norueguesa vem seguindo há anos. Kitov, apelidado de “Haldimir”, foi encontrado morto em agosto passado, supostamente causas naturais.