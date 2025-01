Cura através da arte: médicos e artistas indianos capturam em tela a jornada dos sobreviventes e de seus cuidadores

Médicos e artistas de toda a Índia se reuniram para narrar 45 histórias diversas de sobreviventes de doenças agudas e seus cuidadores em telas na Jehangir Art Gallery, Mumbai, de 7 a 13 de janeiro de 2025, das 11h às 19h. cânceres. sobreviventes, oito transplantes de órgãos, saúde pediátrica, saúde genérica, saúde mental, saúde da mulher, hemorragia cerebral, infertilidade, leucemia aguda e muitas outras doenças.

Intitulada “Arte para a Saúde”, a exposição faz parte Neela Ranguma iniciativa na intersecção entre arte e saúde, iniciada pelo curador de história e arte Ami Shah e Dr. Rajiv Kovil em 7 de abril de 2022.

Shah disse que a iniciativa foi inspirada no relatório de definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reconheceu o papel instrumental que a arte pode desempenhar na cura de pacientes e seus cuidadores. A iniciativa visa aproveitar o poder da arte para melhorar a literacia em saúde, promover comportamentos de saúde positivos e ajudar indivíduos e comunidades a gerir condições crónicas, agudas e de saúde mental.

Trabalho intitulado “Intervenção Divina”do artista Pratap Badatya narra a experiência angustiante do ator Shreyas Talpade e sua esposa, Dipti Talpade, durante a parada cardíaca com risco de vida do ator. | Crédito da foto: Arranjo Especial

Este programa apresenta uma variedade de narrativas do mundo real relacionadas com questões de saúde, incluindo experiências de sobreviventes de cancro, pessoas que foram submetidas a transplantes de órgãos, questões de saúde pediátrica, questões de saúde geral, questões de saúde mental e saúde da mulher. Médicos, pacientes, seus cuidadores e 36 artistas de toda a Índia trabalham no projeto desde dezembro de 2023.

“Estão expostas até 45 obras de arte e cada uma delas é inspirada em uma história real. Estas peças refletem as jornadas das pessoas, contadas ao lado dos seus médicos e cuidadores, que partilham as suas experiências de esperança, coragem e resiliência. A exposição tem como objetivo inspirar os espectadores não apenas a sobreviver, mas também a prosperar, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente intransponíveis. Esta coleção única é produzida por artistas especializados de toda a Índia e está destinada a agraciar galerias de arte em todo o país, começando por Mumbai”, disse o Dr. Rajiv Kovil, Chefe de Diabetologia, Zandra Healthcare e Cofundador da Neela Rangditado.

Ami Shah, que envolveu todos no projeto, disse: “Primeiro criamos uma planilha na qual colocamos 100 condições de saúde. Fizemos colunas com os nomes dos médicos que os trataram. Depois que os médicos compartilharam seus melhores estudos de caso, convidamos os pacientes e seus cuidadores na presença de seus médicos por meio de uma chamada Zoom (plataforma de videoconferência) que foi gravada com seu consentimento. Nessas reuniões, os pacientes contaram suas histórias de dor física e emocional, recuperação, resposta social e encargos financeiros. A gravação foi entregue a artistas contemporâneos de toda a Índia, que então criaram as histórias narrativas em tela.”

Uma tela demorou pelo menos cinco meses. Shah disse que seu objetivo é parar em 100 telas para corresponder às 100 doenças identificadas.

A obra de arte evocativa de Rohan (Rishi) Dayal, ‘O labirinto de vidro‘, resume a jornada angustiante de Prabhakar, um homem viciado em álcool no distrito de Gadchiroli, em Maharashtra. Desde a tenra idade de 10 anos, a queda do Sr. Prabhakar no alcoolismo foi uma espiral gradual mas implacável que afetou a sua saúde, a sua família e a sua estabilidade financeira.

A pintura retrata vividamente a luta do Sr. Prabhakar quando ele fica preso dentro de um enorme copo de uísque, simbolizando a natureza insidiosa do vício. À medida que a criança cresce, o labirinto do alcoolismo torna-se mais forte, reflectindo a crescente complexidade da sua dependência. No entanto, um raio de esperança emerge na forma de uma mão estendida, representando o apoio e a orientação que levaram à sua recuperação.

Shah explicou: “Com a compaixão e o apoio inabalável de sua família e de profissionais médicos como o Dr. Abhay e o Dr. O seu envolvimento no movimento de proibição do álcool em Gadchiroli sublinha ainda mais o seu compromisso em ajudar os outros a libertarem-se das algemas do vício.

A obra de arte comovente de Pratap Badatya, ‘Intervenção Divina‘, resume a experiência angustiante do ator Shreyas Talpade e sua esposa, Dipti Talpade, durante uma parada cardíaca com risco de vida. A tela é um forte contraste de luz e sombra, refletindo o delicado equilíbrio entre a vida e a morte.

Trabalho intitulado ‘O labirinto de cristal de Rohan (Rishi) Dayal é sobre a jornada angustiante de um homem viciado em álcool no distrito de Gadchiroli, em Maharashtra. | Crédito da foto: Arranjo Especial

A pintura retrata a jornada do casal, marcada por momentos de alegria e medo. Inspirada na história mitológica de Savitri e Satyavan, a obra de arte destaca a determinação inabalável de Dipti em manter o marido vivo. O papel crucial da intervenção médica oportuna do Dr. Vijay Lulla foi fundamental para reavivar o coração do Sr. Talpade.

Shah disse: “O cenário caótico de um cenário de Bollywood e um engarrafamento simbolizam os obstáculos que enfrentaram. No entanto, a pintura também retrata o esforço coletivo de médicos, funcionários do hospital e até mesmo de estranhos que se uniram para ajudar Shreyas Talpade a chegar ao hospital.”

Em 1976, Daisy D’Costa fez história como a primeira mulher na Índia a se submeter a uma cirurgia de ponte de safena, um procedimento inovador realizado pelo cirurgião cardíaco Dr. KM Cherian. Hoje, aos 93 anos, ele é uma prova do poder da inovação médica e da resiliência humana.

Pintura do artista Vijay Gille, ‘Um novo ritmo’ Ele captura o renascimento cirúrgico de D’Costa e a ressurreição bíblica de Jesus Cristo, disse Shah. No centro da pintura está uma biga, uma carruagem de dois cavalos, que simboliza MS. A jornada de D’Costa para a recuperação. “O caminho bloqueado do carro reflete o bloqueio da artéria do seu coração, enquanto a ponte de safena representa a solução cirúrgica inovadora que lhe permitiu continuar a sua viagem. Esta metáfora simples mas profunda destaca o brilho da técnica cirúrgica do Dr. Cherian. Hoje, o legado de Daisy vai muito além do seu triunfo médico. Com uma família amorosa de cinco filhos, oito netos e seis bisnetos, sua história continua a inspirar inúmeras vidas”, disse Shah.