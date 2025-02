Cutt de vida: diretor de teatro e ator Saurabh Gharipurikar passa em Hyderabad

A comunidade de teatro de Hyderabad está de luto pela morte inesperada do diretor e ator Saurabh Gharipurikar em 11 de fevereiro aos 42 anos. Ele estava lutando contra problemas de saúde há algum tempo.

Sua morte é particularmente doloroso, já que ele estava se preparando para o monólogo de Manav Kaul, Shakkar Ke Paanch Dane Em 22 de fevereiro, marcando o 15º aniversário da obra.

O grupo de teatro Saurabh, Udaan, que significa ‘vôo’ em hindi, incorpora sua visão artística. O ator, diretor, músico, facilitador do workshop e treinador interino, foi o fundador do teatro de artes e educação de Udaan e foi profundamente apaixonado pelo teatro hindi e marathi. Sua carreira de dois decades o fez parte integrante da cena teatral de Hyderabad, onde ele alimentou o talento emergente e contribuiu para a forma de arte.

A Still De ‘Saiyan Bhaye Kotwal’ | Crédito da foto: acordo especial

“Isso é chocante: ele era uma pessoa de teatro comprometida”, diz Vinay Varma, fundador da Sutradhar, um dos grupos estabelecidos de teatro de Hyderabad. Saurabh colaborou com Vinay em obras como Natasamrat e Post -Mortem (uma adaptação de uma obra Marathi). Reconhecendo a dedicação de Saurabh ao teatro, Sutradhar também havia fornecido espaço na Himayat Nagar para realizar workshops.

A viagem teatral de Saurabh começou aos 13 anos, quando ele participou de seu primeiro workshop de teatro. Ele treinou com personalidades teatrais de renome, incluindo o falecido professor Bhaskar Shewalkar e Satyabrata Rout. Sua paixão pelo comércio o levou a participar de um workshop regional de teatro realizado pela Escola Nacional de Drama (NSD) em Hyderabad e outro na Progressive Dramatic Association em Pune.

Por profissão, Saurabh era um professor hindi, mas misturou suas habilidades de ensino e teatro sem problemas para estabelecer artes e educação por Udaan em 2008. Essa iniciativa refletiu sua crença no uso do teatro como uma ferramenta educacional poderosa, promovendo jovens talentos e promovendo o Amor por atuar. .

A equipe ‘Saiyan Bhaye Kotwal’ no Bikaner Theatre Festival; Sua esposa Amruta e sua filha à sua esquerda | Crédito da foto: acordo especial

Como ator, Saurabh apresentou performances notáveis ​​em mais de 55 produções, com um papel de destaque em Satya Harischandra, Mãe Courage e seus filhos e Evam Indrajeet. Sua versatilidade no palco e comando em vários personagens fizeram dele um nome respeitado no circuito de teatro de Hyderabad.

Além do desempenho, Saurabh era um diretor consumado, que havia dirigido mais de 50 peças.

Durante os testes … Saurabh Gharipurikar (esquerda, em pé) e Kumar South Terceiro da esquerda | Crédito da foto: acordo especial

Um dos parceiros e seguidores mais próximos de Saurabh foi o veterano ator de teatro sul -kumar, cuja incursão no teatro foi graças a Saurabh, que o dirigiu no trabalho de Marathi O que pahoho toh premay Em 2007. A dupla colaborou em inúmeras obras de hindi e marathi, mas o mais próximo do coração de Sureesh é Sayyan predeterminou Kotw, que ainda é uma das empresas de gestão de maior sucesso da Saurabh. “Ele era um diretor fantástico que sabia exatamente como obter o melhor de seus artistas”, diz Suresh.

Ouça sua esposa Amruta cantando para uma peça | Crédito da foto: acordo especial

Saurabh se mudou para Mumbai em 2015 para perseguir seus sonhos na indústria do entretenimento. Agiu em algumas séries Marathi, incluindo o popular Swarjyarakshak sambhaji. No entanto, esse período acabou sendo uma fase desafiadora, já que ele sofreu um problema de saúde que o forçou a retornar a Hyderabad. Seus pais, sua esposa e dois filhos, um filho de 12 anos e uma filha de nove anos sobrevivem.