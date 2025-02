O grupo de hackers do Philorsi Noname057 (16) iniciou uma nova série de ataques de DDOs pela manhã contra o site de assuntos italianos sobre os setores de transporte (Line e Malpensa Airport, Transport Office, Ports of Taranto Aa Trieste, entre outras coisas) e San Paolo financeiro). Atualmente, não há impactos reais nos serviços prestados.

A Agência Nacional de Cibernética lançou suporte e aliviou os primeiros sinais de eventos. No comunicado, os não -exames citam a declaração do presidente Sergio Mattarella, chamada “Rusiano”, na Rússia e no Terceiro Reich.

