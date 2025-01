Cynthia Erivo promete ‘causar o inferno’ se Ariana Grande não conseguir uma indicação ao Oscar por Wicked

Cynthia Erivo está disposto a “criar o inferno” se Ariana Grande não recebe uma indicação ao Oscar por seu papel como Galinda/Glinda no filme de 2024 Malvado.

Dirigido por Jon M. Chu, Wicked chegou aos cinemas dos EUA em novembro de 2024. Uma adaptação do popular musical da Broadway de mesmo nome, o filme é estrelado por Grande e Erivo, este último interpretando Elphaba Thropp.

conversando com VariedadeErivo disse que acredita absolutamente que Grande deveria receber uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em Wicked.

O que Cynthia Erivo disse sobre a atuação de Ariana Grande em Wicked?

“Farei um estardalhaço se esta senhora não conseguir a sua nomeação”, disse Erivo. “É um trabalho muito difícil entrar no meio de algo assim e fazer com que seja sua primeira vez.”

Grande nunca havia sido indicado ao Oscar antes; embora sua atuação em Wicked já lhe tenha rendido uma indicação de Melhor Performance Feminina Coadjuvante em Qualquer Filme no Globo de Ouro, que será realizado no próximo domingo.

Enquanto isso, Erivo foi indicada a dois prêmios da Academia: Melhor Performance de Atriz em Papel Principal e Melhor Realização em Música Escrita para Cinema (Canção Original), em 2020 para Harriet, embora tenha perdido em ambas as categorias. Anteriormente, ela ganhou o Preimte Emmy Award de Melhor Atriz Principal em Série Limitada ou Antologia ou Filme (para Genius de 2021), o Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical (para The Color Purple de 2017) e o Tony Award de melhor atriz principal em um musical (para 2016). The Color Purple), o que significa que ela pode ser uma vencedora do EGOT se ganhar o prêmio de Melhor Atriz no Oscar por Wicked.

Grande disse sobre Erivo: “Você, Srta. Elphaba, merece suas flores, e mal posso esperar para segurar seu rabo enquanto você pega aquele EGOT, suas vitaminas de goma e sua garrafa térmica.”

Embora ainda esteja em exibição em muitos cinemas nos Estados Unidos, Wicked agora está disponível para alugar ou comprar em canais de streaming digital, como Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home e muito mais. Wicked: For Good chega em 21 de novembro de 2025 pela Universal Pictures.

As indicações ao Oscar serão anunciadas na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.