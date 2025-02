Da ciência sobre a receita de materiais para ovos cozidos perfeitos

Mergulhar 2 minutos Em um recipiente de água e 35 grausEm seguida, mova -o para um recipiente de água e 95 graus para outros 2 minutose repita esta alternância para 8: é inovador cozimento periódicoreceita Cozinhar perfeitos de ovos duros vem de ciência do material. É descrito em um estudo liderado por Emilia di Lorenzo, da Universidade da Universidade de Nápoles Federico II, e Publicado Engenharia de Comunicação Sulla Rivista.

A técnica indica como fervido melhor gemas e clara de ovo mantendo i Nutricional e Melhores recursos para o chão. Feito usando Modelos matemáticos para Estudo de materiaisA técnica era experimentado Com um Software para dinâmica de fluido computacional E de acordo com os cientistas poderia ter Aplicativo Em um estudo de estudo polimerização E cristalização alguns Materiais.

“Não há permanente, mas esse método definimos”. cozimento periódicoÉ melhor projetado para cozinhar hoje, conservação O Características nutricionais e organolepto ambos gema aquele dell‘álbumAo mesmo tempo, “um dos gerentes do estudo de Pellegrino Musto do Instituto de Polyimers, Compostos e Biomarianos do Conselho Nacional de Pesquisa da ANSA.

Por sua natureza ovo Eles são comida culinária Por que gemas e clara de ovo ter Propriedades muito diferentes: O primeiro cozimento perfeitamente a 65 graus de temperatura, o segundo a 85. Tradicionalmente, ovos cozidos cozinhados cozinham com cerca de 100 graus ou mais em qualquer “Bain -marie”, cerca de 65 graus. Métodos que têm vantagens e desvantagens, mas que levam ao fortalecimento do cozimento ou apenas da gema ou apenas de Albume.

“Para resolver o problema – disse Musto – decidimos.” Uso de métodosEu o desenvolvemos para isso Estudo de materiais E modelo matematicamente Cozimento concomitante de dois materiais diferentes“. Então ele nasceu Receita perfeitaUm método que permite que você cozinhe a gema e a clara de ovo para que o piso seja praticamente consistência E ao mesmo tempo preservar O nutrientessem degradá -los.

Uma técnica que agora poderia ser usada também Outras áreas E para ajudar a desenvolver, também em escala industrial, novos métodos de tratamento de alimentos.

