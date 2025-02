Da luta contra o vazamento em 2024 chegou 33,4 bilhões em tesouros estaduais

“Em 2024, os principais recursos de 33,4 bilhões, dois a mais que no ano anterior, dos quais quase 80% da recuperação da sonegação de impostos”. O Diretor da Agência de Renda e Coleção da Agência da Agência de Renda Vincenzo Carbone.

“Confirmo o compromisso do governo reformista de garantir um determinado sistema tributário transparente e simplificado. Eles não são atraídos para atividades econômicas e funcionais para o crescimento do país ”. O Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti Em um relatório de vídeo ao apresentar os resultados da agência de renda e renda.

Os valores pagos ao imposto aumentam espontaneamente: a receita relativa aos principais impostos gerenciados pela agência com renda atingida por 587 bilhões de euros, que aumentaram 43 bilhões em comparação com 2023 (+8%). É isso que os resultados dos números ilustrados pelo Diretor da Agência de Renda e Renda de Vincenzo Carbone durante a apresentação dos resultados de 2024.

Os valores incorporados nas caixas registradoras estaduais em 2024 são 26,3 bilhões de euros, graças à renovação da sonegação de impostos realizada pela agência e pela agência de recebimento: 1,6 bilhão a mais de 2023 (+ 6,5%). Isso é enfatizado, o resultado mais alto.

Em 2024, as cobranças de emergências diziam respeito à agência de renda ou demolição de unidades e pagamentos residuais decorrentes da definição de disputas em andamento e paz tributária antiga, são 3,5 bilhões, com uma redução de mais de 30% em comparação com 2023.

“A coleção é um tópico particularmente próximo do nosso coração. Em dezembro, temos ações de 1.275 bilhões, números que agora serão muito maiores ”. O Vice -Ministro da Economia Maurizio Leo Ao apresentar os resultados de 2024 agências de renda e renda. “Instalamos uma comissão que terá que realizar dois estoques de coleta de cuidados, todas as comparações possíveis são bem -vindas, todos que podem contribuir para resolver o tópico que foi afetado por muitos anos”, acrescentou: “Leo, lembro -me das ações de em 2000 a 2024.

“A perspectiva futura da coleção é que ela é declarada no decreto legislativo, para dizer que a coleção deve implantar seus efeitos na estrutura temporária concentrada: 5 anos. Se em 5 anos não for possível restaurar o que a autoridade tributária pode ser confiada a esses valores, exceto a sobrevivência ”.

