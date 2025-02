Dados de entrada de um minuto escolar na escola, os alunos do SMKN 1 Depok não podem participar do SNBP

Depok, vivo – Centenas de estudantes do SMKN 1 DePok não podem participar da seleção nacional com base na conquista (SNBP). Porque a escola está atrasada ao entrar nos alunos no banco de dados da escola e nos alunos (PDS). A escola chega um minuto aos dados de entrada usados ​​como referência no processo de seleção de renda do estado.

Como forma de protesto, centenas de estudantes fizeram uma manifestação no pátio da escola. Eles trouxeram banners contendo decepção com a escola. Havia uma tensão entre estudantes e forças de segurança porque os alunos forçaram a sala do professor.

“Não basta se desculpar, não é suficiente”, disse um aluno, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Respondendo a isso, o chefe da Escola Vocacional DePok 1, Lusi Triana disse que o caos foi desencadeado por atrasos nos dados de entrada pelo operador. Portanto, os alunos com pontuações elegíveis não podem participar do SNBP. Havia 137 alunos que não se juntaram ao SNBP.

“Então, na realidade, isso começa com o smptn. Portanto, somos para crianças que são elegíveis, acontece que elas não podem entrar na seleção. Então o obstáculo se deve ao atraso real. Portanto, é tarde demais, nossos operadores eles são Tarde ao inserir dados no sistema assim “, disse ele.

Em relação ao atraso mencionado por Lusi, ele não explicou. Mas como ele transmitiu aos alunos dos alunos.

“Para o técnico, poderia ser transmitido pela pessoa em questão. O que está claro da escola também explicou aos guardiões dos alunos e pediu desculpas pelo atraso”, disse ele.

Dizem que a escola ainda se esforça para o processo dos alunos para ingressar no SNBP. A escola coordena com partes relacionadas.

“Também recebemos várias respostas, mas em princípio, até agora ainda vemos algumas possibilidades para nossos alunos entrarem no SMPTN”, ele admitiu.

Lusi disse que essa condição só aconteceu este ano. Anteriormente, não havia incidentes como este.

“Ainda não, se no ano passado, como me lembro, não o fiz”, disse ele.

A escola ainda está tentando obter o problema. As informações obtidas, o registro se estende até 5 de fevereiro de 2025.

“Sim, é isso que estamos realmente tentando. Finalmente, ainda não recebemos mais informações sobre isso. Mas continuamos claramente a coordenar e trabalhar para que nossos alunos possam participar do SMPTN”, concluiu.