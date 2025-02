Dados de saúde, páginas completas aniquiladas de sites federais, pois os funcionários de Trump são direcionados à ‘ideologia de gênero’

Os dados de saúde pública desapareceram dos sites, as páginas completas da web permaneceram em branco e os funcionários apagaram os pronomes das empresas de e -mail na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) quando as agências federais correram para cumprir uma diretiva ligada à ordem do presidente Donald Trump no Proteções de pessoas trans.

O Escritório de Administração de Pessoal dirigiu -se à agência para eliminar a “ideologia de gênero” de sites, contratos e e -mails em um memorando enviado na quarta -feira (1 de fevereiro de 2025), com alterações ordenadas a serem instituídas antes das 17h da sexta -feira (31 de janeiro de 2025). Ele também ordenou às agências que dissolvessem os recursos dos funcionários, subsídios e contratos de resgate relacionados ao problema e substituíssem o termo “gênero” por “sexo” em formas governamentais.

Algumas partes dos sites do governo apareceram com a mensagem: “A página que você está procurando não foi encontrada”. Algumas páginas desapareceram e retornaram intermitentemente.

Questionado pelos jornalistas na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) sobre os relatos de que os sites do governo estavam sendo fechados para eliminar menções à diversidade, equidade e inclusão, Trump disse que não sabia nada sobre isso, mas isso apoiaria esse movimento. .

“Eu não sei. Isso não parece uma má idéia”, disse Trump, acrescentando que fez campanha promissor tais iniciativas.

Muitas informações sobre saúde pública do Site de Centros de Controle e Prevenção de Doenças foram eliminadas: Orientação Contracepção; uma folha de informações sobre pessoas de HIV e transgênero; Lições sobre a construção de ambientes escolares de apoio para crianças transgêneros e não binárias; Detalhes sobre o dia do teste nacional de HIV transgêneros; Um conjunto de pesquisas do governo que mostram estudantes transgêneros que sofrem taxas mais altas de depressão, uso de drogas, bullying e outros problemas.

A eliminação de recursos de saúde cria lacunas perigosas em informações científicas, disseram especialistas em doenças. A Sociedade de Doenças Infecciosas da América, uma associação médica, emitiu uma declaração que denunciou a eliminação de informações sobre o HIV e os transgêneros. O acesso é “crítico por esforços para acabar com a epidemia de HIV”, disse os líderes da organização.

Um site do escritório da prisão originalmente intitulado “Gênero de presos” foi removido de “Sexo dos Inos” na sexta -feira (31 de janeiro de 2025). Um colapso dos presos transgêneros nas prisões federais não foi mais incluído.

O Departamento de Estado na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) eliminou a opção de selecionar “X” como gênero em pedidos de passaporte para candidatos não binários. Ele também substituiu a palavra “gênero” do descritor pela palavra “sexo”.

Todos os funcionários do Departamento de Estado foram condenados a eliminar pronomes específicos de gênero de suas assinaturas por e -mail. A diretiva, do chefe interino do Gabinete de Administração, disse que isso deve cumprir as ordens executivas do Sr. Trump e que o departamento também estava eliminando todas as referências à “ideologia de gênero” de sites e documentos internos.

“Todos os funcionários devem eliminar qualquer pronome de identificação de gênero dos blocos de assinatura de email às 17:00 hoje”, disse o pedido do Tibor Nagy. “A cooperação dele é essencial à medida que navegamos nessas mudanças juntas”.

Um funcionário da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos disse que os funcionários têm como objetivo marcar o uso da palavra “gênero” em cada um dos milhares de contratos de prêmios. Os avisos contra a discriminação de gênero são um idioma padrão em cada contrato. O funcionário falou sob condição de anonimato por medo de represálias, sob uma ordem de mordaça do governo Trump que proíbe os funcionários da USAID de conversar com pessoas fora de sua agência.

O funcionário disse que os funcionários temem que programas e empregos relacionados a esforços de inclusão, problemas de gênero e problemas específicos das mulheres se sentam e possivelmente sejam dirigidos sob duas ordens executivas de Trump.

Algumas páginas do escritório do Censo e do Serviço de Parques Nacionais também foram inacessíveis ou deram mensagens de erro.

A ordem executiva de Trump, assinada em seu primeiro dia de volta ao cargo, exige que o governo federal defina sexo como apenas homem ou mulher e que se reflete em documentos oficiais, como passaportes e políticas como tarefas da prisão federal.

O secretário de Defesa, Pete Hegesh, ordenou que os militares parassem de reconhecer a identidade imediatamente um dia antes do início do mês da história negra de fevereiro, dizendo que “a camaradagem e ameaçará a execução da missão”.