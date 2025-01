Dados mais recentes sobre o incêndio catastrófico em Los Angeles, as vítimas continuam a aumentar!

Jacarta – O incêndio devastador que assola Los Angeles, Estados Unidos, desde os últimos dias, continua a atrair a atenção global. Isto porque o incêndio ainda prossegue e vários bombeiros ainda tentam extingui-lo.

O incêndio, que se espalhou rapidamente devido ao clima extremo e aos ventos fortes, causou danos significativos em Los Angeles. Então, quais são os fatos que cercam este caso? Resumidos pela VIVA na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, aqui estão os últimos dados sobre o incêndio ocorrido em Los Angeles, o número de vítimas continua aumentando.

 Carro de luxo pega fogo em Los Angeles, Estados Unidos

1. Cronologia dos acontecimentos

O grande incêndio que atingiu Los Angeles começou na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, no distrito de Pacific Palisades. Em pouco tempo, o fogo se espalhou por várias áreas, incluindo Eaton e Hollywood Hills, queimando milhares de hectares de terra.

A situação foi agravada pelos fortes ventos de Santa Ana, que sopraram a velocidades até 129 km/h, o que fez com que o fogo se propagasse rapidamente e fosse de difícil controlo. Este incêndio tornou-se imediatamente uma preocupação nacional, tendo em conta o enorme impacto que teve em questão de horas.

2. Causas do incêndio

Uma das principais causas dos incêndios que ocorrem atualmente em Los Angeles é causada por uma combinação de condições climáticas extremas e pelo impacto das mudanças climáticas. Os fortes ventos de Santa Ana, aliados à seca persistente, criam condições ideais para a propagação dos incêndios.

Nessas áreas, a vegetação seca e abundante fornece combustível natural que acelera facilmente o ritmo dos incêndios. À medida que o fogo começou a se espalhar, ventos fortes ajudaram a espalhar o fogo para uma área mais ampla em muito pouco tempo, dificultando ainda mais os esforços de supressão.

Além disso, o incêndio também foi causado pela forte seca que atingiu o sul da Califórnia. Esta região recebeu apenas menos de 10% da precipitação média desde 1 de outubro de 2024. Mesmo os fortes ventos offshore no dia do incidente contribuíram para que o fogo se espalhasse para uma área mais ampla.

3. Solicita-se a evacuação de centenas de milhares de pessoas

 Casa de três andares intacta durante o incêndio em Los Angeles (Doc: Foto: VIVA.co.id/Natania Longdong

As autoridades de Los Angeles informaram que 105 mil pessoas receberam ordens de evacuar para áreas seguras. De acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert G Luna, cerca de 105.000 pessoas estavam sob ordens de evacuação e 87.000 estavam em estado de alerta de evacuação.

“Se eles pedirem para você sair e você estiver em uma área com ordem de evacuação, você estará em perigo, terá que sair”, disse Luna.

4. Existe ajuda de outros países.

O caso do grande incêndio em Los Angeles atraiu a atenção mundial. Como resultado, muitos países expressaram o seu desejo de ajudar a superar estes incêndios.

Quanto à ajuda de outros países neste caso, como o Canadá, que destacou 60 bombeiros para Los Angeles, e o México também mobilizou tropas enviando 70 soldados para o país vizinho.

5. Não completamente extinto

Até agora, os incêndios florestais que atingiram Los Angeles não foram completamente extintos. Isto se deve aos fortes ventos e ao mau tempo que se espera que continuem a atingir, este grande incêndio continuará e ameaçará mais áreas.

Este incêndio é um dos mais graves que já ocorreram na Califórnia e está incluído entre os cinco incêndios mais intensos desde 1932. Mais de 36.000 hectares de terra foram queimados, destruindo casas, escolas, igrejas e outros edifícios icónicos.

6. As vítimas continuam a aumentar

 O grande incêndio em Los Angeles

O incêndio, que ainda assola Los Angeles, causou 24 mortes e forçou a evacuação de mais de 100 mil moradores. O último número de mortos foi divulgado pelo médico legista de Los Angeles, e as autoridades disseram anteriormente que pelo menos outras 16 pessoas continuavam desaparecidas.

As autoridades continuam atualmente o processo de busca usando unidades K-9 e espera-se que o número de mortos aumente com o passar do tempo.

Sabe-se que 29 pessoas foram presas por saques e outros crimes nas áreas afetadas pelo incêndio. Para manter a segurança, a Guarda Nacional foi enviada ao local.

Esta tragédia é um forte alerta sobre a importância de estar preparado para enfrentar desastres naturais. Além disso, este incêndio não só deixou um rastro de danos físicos, mas também traumas profundos nas vítimas.