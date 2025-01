Daebak! Jun, dezessete anos, lutará com Jackie Chan e Tony Leung

Jacarta, Viva – Dezessete membros, Jun competirá atuando com os atores seniores de Hong Kong Jackie Chan e Tony Leung. Sabe-se que as três estrelas do filme intitulado A borda da sombra.

Esta notícia foi anunciada diretamente pela Pledis Entertainment como a agência que hospeda dezessete anos do Korean Herald em 20 de janeiro de 2025. Na declaração da Pledis, Jun desempenhará o papel de membro da gangue chamada Hu Feng. Role para ver a história completa, vamos lá!

Enquanto isso, Jackie Chan interpretará Huang de Zhong, descrito como o principal antagonista do filme. E Tony Leung interpretará o personagem como pai adotivo de Hu Feng.

 Jackie Chan Foto: Foto de Casey Curry/Invision/AP, arquivo

Jun juntou-se a nomes como Zhang Zi Feng, Ci Sha, Zhou Zheng Jie e outros como ator coadjuvante. No entanto, a equipe de produção não anunciou mais detalhes sobre o filme, incluindo o trailer e a data da primeira exibição, a equipe de produção A borda da sombra A previsão é de que vá ao ar nesses cinemas em 2025.

Dirigido por Vá em frente Helmer Larry Yang, A borda da sombra Descrito como um thriller policial em que um detetive genial reformado, Huang de Zhong, regressou à Polícia Judiciária de Macau para levar a tribunal a famosa e astuta organização criminosa.

 Tony Leung Foto:

Enquanto isso, o próprio Jun decidiu ir para o HAIATUS em agosto de 2024 com o objetivo de se concentrar no desenvolvimento de sua carreira na China. A Pledis Entertainment disse aos fãs em um comunicado que a ausência da banda foi decidida após discussões com outros dezessete membros.

Com Jun’s Hiatus, ele também é conhecido por não participar do World Tour Concert, Seventeen Network intitulado Seventeen (aqui) World Tour, que atualmente está na etapa asiática. O próprio Seventeen completou recentemente um show em Bulacan e no Japão, com o próximo show agendado para sábado e domingo, 25 a 26 de janeiro de 2025, em Cingapura.

A digressão mundial de dezassete concertos (aqui) em Jacarta, está programada para acontecer no Jakarta International Stadium (JIS), Norte de Jacarta, durante dois dias, nomeadamente sábado e domingo, 8 e 9 de fevereiro de 2025.

Agendado pelo Mecimapro, para o bilhete de concerto atual, restam apenas 2 bilhetes de concerto para o dia 2. Com categorias amarela e verde nas zonas sul e norte. Para ingressos da categoria verde, custa RP1.650.000, enquanto a categoria amarela custa RP2.650.000.