Dafne Keen de Deadpool & Wolverine quer que o X-23 seja associado aos Vingadores

Deadpool e Wolverine estrela Dafne Keen recentemente revelou uma condição para seu possível retorno como X-23 Em futuros filmes da Marvel. Keen fez uma aparição em Cameo como Laura, popularmente conhecida como X-23 pelo bilhão de Marvel Grosser, Deadpool & Wolverine. O filme de super -herói de 2024 levou a atriz a conhecer Hugh Jackman, que repetiu seu papel como Wolverine depois de colaborar no filme Logan de 2017.

Dafne Keen revela sua única condição de retornar como X-23

A atriz Dafne Keen foi recentemente em Los Angeles para o Saturno Awards, onde conversou com TEle dirige Com relação ao seu futuro como X-23. Depois que ela impressionou o público com uma participação especial ao lado da lâmina Wesley Snipes, da Channing Tatum Gambit e do Elektra de Jennifer Garner em Deadpool & Wolverine, os fãs estavam esperando para ver um retorno afiado como Laura/X-23. Quando perguntado sobre suas expectativas sobre um possível retorno futuro do X-23 ao MCU, a atriz disse: “Gostaria de vê-la em uma equipe divertida. Eu também adoraria ver Laura em histórias menores também”.

Keen também falou sobre seu amor pela ação em Logan e acrescentou: “Gostei de interpretá -lo em Logan, o que era muito mais arenoso. Então isso é divertido … mas eu também seria muito, muito aberto a uma ótima equipe de ação completa com os Vingadores.

Mais tarde na conversa, ele abriu quando voltou como o principal MCU Wolverine, depois dos Vingadores: Guerras Secretas. Embora Keen estivesse empolgado com a repetição do papel de Guerra X-23 após segredo, ele indicou que também gostaria de ver o retorno de Hugh Jackman Logan. “Bem, podemos estar (Laura e Logan) estar lá? Sim? Tudo bem. Se nós dois estivermos lá, eu ficaria muito feliz.

Falando do relacionamento que seu personagem X-23 compartilha com Jackman Wolverine, disse Keen O repórter de Hollywood Em uma entrevista em julho de 2024, “é um ótimo motor emocional para Wolverine, e Wolverine é todo o seu motor emocional”.

Originalmente informado por Ishita Verma em Super -herói.