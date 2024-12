Dan Campbell, do Lions, explica por que jogou como titular na vitória contra o 49ers, embora o jogo não tivesse sentido

Dan Campbell enfrentou uma decisão difícil antes do confronto da Semana 17 do Lions contra o 49ers, um jogo que não significou nada do ponto de vista dos playoffs.

Descanse alguns de seus principais jogadores antes de um grande confronto da Semana 18 que determinará o número 1 da NFC, ou dê o seu melhor contra o time que terminou a temporada de 2023 com um jogo atrás. Super Bowlmesmo que isso signifique possíveis lesões? Campbell escolheu a última opção, e o resultado foi uma vitória por 40-34 que deve ser boa para Campbell e seus jogadores após a derrota no jogo do título da NFC do ano passado para San Francisco.

Campbell abordou sua decisão após a vitória de segunda à noite:

Eu pensei muito sobre isso. Pensei nisso antes do jogo. Pensei nisso ontem à noite. Eu disse ao pessoal. Mas acabei decidindo que o certo era jogar contra esses caras porque devíamos isso ao time. Foi apenas uma daquelas posições em que estávamos. É difícil dizer em quem você vai sentar. E não é justo pedir para jogarem caras que não estão preparados para jogar. …E acho que o mais importante é que havia coisas que queríamos fazer melhor do que na semana passada e fizemos. Limpamos muitas coisas ofensivamente, pensei. Defensivamente, conversamos sobre levar comida para viagem. Temos comida para viagem. Isso sempre será muito útil para a próxima semana. Olha, nós sabíamos o que é isso. Você está na costa oeste. Cara, está tudo bem. Isto é o que fazemos. Você sabe o que eu quero dizer? Isto é o que fazemos. Nós amamos muito isso. Este é o nosso acordo agora. Estamos ansiosos por isso, tudo sobre esta semana.

Durante a transmissão da noite de segunda-feira, o analista da ESPN e quarterback do Hall da Fama, Troy Aikman, comparou Campbell a seu ex-técnico, o membro do Hall da Fama Jimmy Johnson. E embora Campbell definitivamente tenha algumas das características de Johnson, suas ações contra os 49ers refletiram o que outro treinador do Hall da Fama fez em um lugar semelhante quase 50 anos antes.

No penúltimo jogo de seu time na temporada de 1976, o então técnico dos Raiders, John Madden, enfrentou uma situação difícil no “Monday Night Football”. Ele poderia descansar alguns de seus titulares contra o Bengals e, ao fazer isso, aumentar as chances de vitória do Bengals e, assim, tirar o Steelers (que havia derrotado o Madden’s Raiders em ambos os jogos) da disputa de títulos anteriores da AFC.

Embora a ideia de eliminar os bicampeões do Super Bowl deva ter passado por sua cabeça, Madden não deixou que isso afetasse sua decisão de dar tudo de si contra o Bengals. Os Raiders venceram, tirando os Bengals da disputa dos playoffs e permitindo a entrada dos Steelers no torneio. A decisão não assombrou Madden, já que seu time venceu o Pittsburgh três semanas depois pelo direito de ir ao Super Bowl, que os Raiders também venceram.

Veremos se Campbell e os Leões terão um destino semelhante este ano, começando com o grande confronto de domingo à noite contra os Vikings.