Dandadan Capítulo 183 Data de lançamento, hora e onde ler o mangá

Gosto de Yukinobu Tatsu conta as aventuras de dois adolescentes que lutam contra alienígenas e yokai com a ajuda de seus superpoderes e aliados. À medida que a trama continua chamando a atenção, muitos ficam curiosos para saber quando o próximo capítulo será lançado. Então, qual é a data e hora de lançamento do Dandadan Capítulo 183 e onde ler o mangá?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o cronograma de lançamento do próximo capítulo da série mangá.

Dandadan Capítulo 183 será lançado na segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 nos EUA.

Seguindo o padrão dos lançamentos anteriores, os horários de lançamento dos capítulos em todos os fusos horários, incluindo a Índia, são os seguintes.

7h, horário do Pacífico

9h horário central

10h, horário do leste

20h30, horário do leste

No entanto, os leitores no Japão poderão assistir ao capítulo um dia depois, na terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 12h JST.

O Capítulo 183 retornará após um hiato de um mês, anunciado recentemente. No entanto, o motivo do rompimento não foi revelado. Muitos acreditam que o hiato foi planejado com antecedência, talvez para dar tempo para Tatsu descansar ou possivelmente devido à agenda lotada do escritor.

Onde ler o mangá Dandadan com Capítulo 183?

Os fãs podem ler Dandadan Manga com Capítulo 183 na Viz Media e no aplicativo MANGA Plus da Shueisha.

Você pode assistir ao Capítulo 183 no site Shueisha MANGA Plus quando for lançado. Novos leitores têm o benefício de acesso gratuito ao mangá por um mês no site.

Um plano padrão com preço de US$ 1,99 por mês no site ajuda os leitores a acessar mais de 6.000 capítulos. Além disso, um plano premier também está disponível a um custo de US$ 4,99 por mês. Este plano ajuda os leitores a acessar mais de 15.000 capítulos.

Além disso, os fãs podem explorar os três capítulos recentes, 180, 181 e 182, gratuitamente na Viz Media. No entanto, para ler o mangá Dandadan inteiro, você precisa adquirir uma assinatura mensal de $ 2,99.