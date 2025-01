Dando as boas-vindas ao Dia Mundial da Fraternidade Humana, um concurso de redação de sermões na sexta-feira foi realizado com um prêmio total de dezenas de milhões

Jacarta – A filial indonésia do Conselho Muçulmano de Hukama (MHM) realiza mais uma vez um concurso de redação de sermões às sextas-feiras. Tal como anteriormente, este concurso foi realizado para comemorar o Dia Internacional da Fraternidade Humana. Um prêmio total de IDR 30,5 milhões está preparado para os vencedores.

O Dia Internacional da Fraternidade Humana é comemorado todo dia 4 de fevereiro, desde que foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 20 de dezembro de 2020. Esta comemoração é baseada no impulso da assinatura do Documento da Fraternidade Humana pelo Presidente do Hukama Muçulmano. Conselho (MHM) Grande Xeque Al-Azhar Prof. Ahmed Al-Tayeb e o líder da Igreja Católica, Papa Francisco em Abu Dhabi, 4 Fevereiro de 2019. Desde então, a comemoração do Dia Internacional da Fraternidade Humana tem sido celebrada todos os anos em vários países, incluindo a Indonésia.

“Em comemoração ao Dia Internacional da Fraternidade Humana, 4 de fevereiro de 2025, o MHM está realizando uma série de atividades, uma das quais é o Concurso de Redação de Manuscritos do Sermão de Sexta-feira”, explicou o diretor da filial indonésia do MHM, Muchlis M Hanafi. , em declaração escrita. , terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Segundo ele, esse concurso foi realizado por dois motivos. Primeiro, aumentar a alfabetização pública sobre a fraternidade humana, o Documento da Fraternidade Humana e também a importância da preservação do meio ambiente. Em segundo lugar, forneça leituras de qualidade ou manuscritos de sermões com temas relacionados à fraternidade humana e à conservação da natureza.

“A coleção de manuscritos de sermões dos participantes selecionados do concurso será publicada em um livro para que possa ser distribuída à comunidade em geral”, disse Muchlis.

Tema da competição

Esta competição é realizada escrevendo um roteiro para o sermão de sexta-feira. Os participantes interessados ​​podem se inscrever incluindo o sermão de sexta-feira que escreveram. O grande tema deste concurso é “Movimento Juntos para Capacitar as Deficiências para um Futuro Inclusivo e Cuidar do Meio Ambiente”.

Os participantes poderão escolher um de dois temas:

Capacitando as deficiências para um futuro inclusivo Cuidando do Meio Ambiente

“Este concurso visa inspirar pregadores e muçulmanos a fazer dos sermões um meio de pregação que fortalece a fraternidade, promove um espírito de união, capacita as pessoas com deficiência e aumenta a consciência na proteção ambiental”, explicou Muchlis.

Cadastro de participante

Inscrições para o concurso de redação de manuscritos de sermões de sexta-feira com o tema “Movimento conjunto para capacitar pessoas com deficiência para um futuro inclusivo e cuidar do meio ambiente”.

“Os participantes se registram ao mesmo tempo, enviando seus manuscritos de sermões através do formulário do Google fornecido pelo comitê”, explicou Muchlis.

Os participantes que se inscreverem deverão atender às seguintes condições:

O concurso é aberto ao público. Os participantes poderão submeter apenas um manuscrito do sermão. Os manuscritos dos sermões apresentados são obra dos participantes e nunca foram submetidos a outros concursos. Os participantes são responsáveis ​​pelo trabalho apresentado. A obra não contém elementos que entrem em conflito com as normas legais e morais e não ofende a SARA (Tribo, Religião e Raça) O comitê tem o direito de desqualificar se forem encontradas violações. O manuscrito do sermão submetido torna-se propriedade do comitê e pode ser usado livremente nas atividades ou publicações do Conselho Muçulmano de Hukama. Os melhores e selecionados textos de sermões podem ser publicados em várias plataformas de mídia do Conselho Muçulmano de Hukama. O anúncio do vencedor será publicado nos canais de mídia social do Conselho Muçulmano de Hukama. A decisão do júri é final e não pode ser contestada.

Além disso, existem disposições especiais que devem ser seguidas, nomeadamente:

O manuscrito do sermão inclui o primeiro e o segundo texto do sermão, no máximo 5 páginas com tamanho de papel A4, 1 espaço, distância entre espaços e 3 margens esquerda, direita, superior e inferior cada. Critérios de avaliação: originalidade, adequação ao tema, fluência narrativa e gramatical, profundidade da mensagem transmitida. O manuscrito do sermão é salvo com o nome do arquivo: Khubah Title_Participant Name_Regional Origin Os manuscritos dos sermões são enviados em formato Word, preenchendo o formulário no Google Form até 31 de janeiro de 2025 às 23h59 WIB, incluindo: nome completo, endereço, número de celular que pode ser contatado e título do sermão.

julgando

O processo de avaliação enfatiza três aspectos, a saber: originalidade, adequação do tema e profundidade da mensagem. A avaliação ocorrerá de 1º a 20 de fevereiro de 2025 (dependendo do número de inscritos).

A avaliação é realizada em três etapas, a saber: 1) selecionar os 100 melhores participantes; 2) selecionar os 20 melhores participantes; e 3) determinar o vencedor.

O júri envolvido no Concurso de Redação de Manuscritos de Sermões de sexta-feira com o tema “Movimento Juntos para Cultivar a Fraternidade e Cuidar do Meio Ambiente” é composto por:

Professor Dr. HM Quraish Shihab, MA (fundador e membro do MHM) Dr (HC) Lukman Hakim Saifuddin (Ministro da Religião 2014 – 2019) Professor. Dr. Phil Kamaruddin Amin, MA (Diretor Geral de Orientação Islâmica, Ministério da Religião) Dr. M Zainul Majdi, MA (Membro do Comitê Executivo MHM) Arsad Hidayat, MA (Diretor de Assuntos Religiosos Islâmicos e Desenvolvimento da Sharia ou Urais Binsyar na Direção Geral de Orientação Islâmica) Akmal Salim Ruhama, MPP (Chefe da Subdirecção de Assuntos de Mesquitas da Direcção Urais-Binsyar – Direcção Geral de Orientação da Comunidade Islâmica) Muchlis M Hanafi, MA (Diretor da Filial MHM Indonésia) M. Arifin, MA (Equipe MHM, Filial da Indonésia) Professor. Oman Fathurahman, M.Hum (Professor na UIN Syarif Hidayatullah, Jacarta) Isom El-Saha, MA (Professor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten)

Presente

O comitê oferece um prêmio total em dinheiro de IDR 30.500.000. Este prémio é atribuído aos vencedores com os seguintes dados:

1º lugar: 7.500.000 rúpias

Segundo lugar: IDR 5.000.000, –

3º lugar: IDR 3.000.000,-

Espero: IDR 1.500.000 cada para seis vencedores.

Esperança II: 1.000.000 de rúpias cada para seis vencedores.