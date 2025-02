Daniel Gafford de Mavericks sofre uma lesão no joelho contra os reis

Apesar de sua decisão chocante de trocar estrelas em ascensão Luka Doncic Para veterano Anthony Davisele Dallas Mavericks Parece enfrentar momentos difíceis nesta temporada. Além de suas lutas na quadra, incluindo uma derrota limitada contra o Sacramento Kings, Dallas também está lidando com uma crise de lesão crescente, com Daniel Gafford tornando -se a última vítima. O centro de 26 anos foi forçado a sair na segunda -feira contra Sacramento devido a uma lesão no joelho, deixando os fãs se perguntando sobre o alcance de sua condição.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última doença do ex -jogador do Chicago Bulls.

O que aconteceu com Daniel Gafford?

Daniel Gafford sofreu um joelho direto torto durante a segunda -feira contra os reis, conforme relatado por CBS Sports.

Gafford colocou uma tela no guarda do Kings Malik Monk no segundo trimestre, mas seus joelhos colidiram perto da corte central. Ele desabou e precisava de ajuda para sair do chão. Os Mavericks rapidamente descartaram o resto do jogo.

Essa lesão piora a crise da pista frontal de Dallas. A equipe já não tem Anthony Davis (virilha), Dereck Lively II (fratura por estresse no tornozelo) e Dwight Powell (tensão do quadril). Davis, que alcançou o sucesso das bilheterias que enviou Dončić ao Los Angeles Lakers em 1º de fevereiro, ficou ferido em sua estréia em Dallas e permanecerá marginalizado pelo menos através do jogo de reposição do Star.

Ao escrever este artigo, Dallas não forneceu uma atualização sobre a gravidade da lesão de Gafford ou um possível cronograma de retorno. Com seus quatro grandes homens marginalizados, os Mavericks agora enfrentam um desafio significativo na manutenção de sua posição nos playoffs. Atualmente, eles têm um recorde de 28-26, apenas um jogo à frente do 11º Phoenix Suns na competitiva Conferência Oeste.

Dallas procurará se reagrupar enquanto se prepara para enfrentar os Golden State Warriors em seu próximo jogo.