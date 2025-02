Daniel Radcliffe e Lucas Hedges lançados no filme de suspense da Guerra do Vietnã, confie no homem

Daniel Radcliffe e Lucas Hedges foram escolhidos em um novo filme de suspense, durante a Guerra do Vietnã, Confie homem.

Trust the Man vem do diretor Will Graham, que dirigiu episódios de Daisy Jones & the Six, uma liga e Mozart na selva. Graham também escreveu o roteiro do filme.

O que sabemos sobre o filme confia no homem?

Por Prazo final“O thriller segue um ambicioso oficial de inteligência do exército durante a Guerra do Vietnã designado para investigar um soldado decorado com um passado misterioso. À medida que a vigilância e o interrogatório se aprofundam, a linha entre lealdade e obsessão borrada, o que leva os dois homens a uma conexão perigosa e incontrolável.

A Neon International apresentará a confiança de que o homem no mercado de cinema europeu em Berlim na próxima semana para os direitos de vendas estrangeiras, enquanto o UTA Independent Film Group representará os direitos dos Estados Unidos.

Graham produz o filme com Max Linsky, Tonia Davis, Jeffrey Soros, Luke Rodgers e Hailey Wierengo.

Radcliffe é mais conhecido por interpretar o personagem titular da série Harry Potter Films da Warner Bros. Pictures. Ele também esteve em filmes como The Woman in Black, 2013, Horns de 2013, homem do exército suíço de 2016, Jungle 2017, Guns Akimbo de 2019 e a cidade perdida de 2022. Além disso, ele retratou Walter Mabry em 2016 agora que você vê Eu 2 e logo ele o verá repetindo o papel no terceiro filme da franquia, agora você me vê 3, que será lançado no final deste ano.

Hedges assistiu a filmes como o Moonrise Kingdom de 2012, Manchester By the Sea a partir de 2016, Lady Bird de 2017, três cercas de publicidade de 2017 fora de Ebbing, Missouri, Boy’s Boy 2018, Ben está de volta, 2018, Honey Boy, The Defter French of 2020 e mais. Seu último filme, a esquerda de Eva Victor, Baby, estreou no The Sunday Film Festival no mês passado.