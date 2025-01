Data de lançamento da 4ª temporada de Shoresy definida para o retorno da comédia do Hulu

Hulu finalmente anunciou o costeiro Data de lançamento da 4ª temporada para o próximo retorno da série de comédia esportiva de sucesso. Isso acontece depois de mais de seis meses desde que o spin-off de Letterkenny concluiu sua terceira temporada de seis episódios.

“O show explora a vida depois do hóquei, e os Sudbury Blueberry Bulldogs enfrentam as distrações do verão em Sudbury”, diz a sinopse.

A quarta temporada de Shoresy está marcada para estrear na quarta-feira, 26 de fevereiro, com seis novos episódios. A série é criada e escrita por Jared Keeso, que também lidera o elenco como personagem principal. Ele é acompanhado pelos membros do elenco Tasya Teles como Nat, Blair Lamora como Ziigwan, Keilani Rose como Miigwan, Jonathan-Ismael Diaby como Dolo, Terry Ryan como Hitch, Ryan McDonell como Michaels, Andrew “The Canon” Antsanen como Goody e muito mais. .

A série tem produção executiva de Keeso, Mark Montefiore e Kara Haflidson, com Kaniehtiio Horn atuando como produtor. A 2ª temporada também contará com a participação da repórter de hóquei do TSN, Kenzie Lalonde; repórter do TSN e medalhista de ouro olímpica Tessa Bonhomme; Meghan Chayka, cofundadora da Stathletes; e os ex-jogadores da NHL Doug Gilmour, Marty McSorley, Sean Avery; Kim Cloutier (Letterkenny); Michala Brasseur (O Conto da Aia); Celeste Ziegler (carregar); Amélie McGarrell (Coeur Vintage); Eliana Jones (Coração); Vanessa Matsui (Letterkenny); e Maxim Roy (19-2). Outros recém-chegados incluem Isaac Kragten (Odd Squad) e Eric Fleising (Burden).

É uma produção da New Metric Media em associação com a Play Fun Games em associação com a Bell Media.