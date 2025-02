A Disney anunciou oficialmente o Ela McCay Data de lançamento do próximo filme de comédia dos estudos do século XX, que será dirigido pela Barbie Emma Mackey Star. Isso marca o primeiro filme de alto perfil de Macey como líder inicial, após sua apresentação na série de comédias adolescentes da Netflix, Sex Education, que durou quatro temporadas.

“A história segue um jovem político idealista que fazia malabarismos com problemas familiares e uma vida profissional desafiadora enquanto se prepara para cuidar do trabalho de seu mentor, o governador do estado”, diz a sinopse.

Ele agora está programado para chegar aos cinemas em 19 de setembro de 2025, enfrentando -o diretamente contra o próximo filme de Jordan Pelé, estrelado por Marlon Wayans. O filme também estreará no mesmo mês que o Conjuring: Last Rites, Downton Abbey 3, The Bride!, E viu Xi.

O filme é escrito e dirigido por James L. Brooks (Termos de Amor). Isso marca o retorno do diretor de Brooks depois de mais de uma década desde a comédia romântica de 2010, como você conhece. O elenco Alinudes Jamie Lee Curtis (tudo em todos os lugares de uma só vez), Woody Harrelson (True Detective), Ayo Edebiri (The Bear), Albert Brooks (Broadcast News), Kumail Nanjiani (eterno), Jack Lowden (Slow Horses), Rebecca Hall (Eternals), Jack Lowden (Slow Horses), Rebecca Hall, (Godzilla x Kong), Spike Fearn (depois), Erica McDermott (o lutador) e Troy Garity (Barbershop). É produzido por Brooks, Julie Ansell e Richard Saka, com Seth Meier servindo como produtor executivo. O século XX aproveitou o Arsano Scott para supervisionar o projeto em nome do estudo.