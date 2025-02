O recurso de foco anunciou o oficial Vender Data de lançamento do Peacock para seu mais recente filme de terror gótico, dirigido por Bill Skarsgård (filmes de TI) como Orlok Counting. O filme foi baseado no clássico filme de vampiro silencioso de 1922 com o mesmo nome.

Depois de Nosferatu, Skarsgard será visto em alguns filmes, incluindo o thriller de terror fechado com Anthony Hopkins, o drama de aventura The Death of Robin Hood com Hugh Jackman e Jodie. O ator sueco também está pronto para repetir seu papel icônico como Pennywise, o palhaço no próximo prequel da HBO: Welcome to Derry.

Nosferatu estará finalmente disponível para transmissão a partir de 21 de fevereiro, exclusivamente em Peacock. Desde que ele fez seu lançamento teatral em dezembro passado, o filme recebeu críticas positivas. Atualmente, possui uma nova qualificação certificada de 85% no Rotten Tomatoes. O thriller de terror também é indicado para quatro Oscar, incluindo a melhor cinematografia, o melhor design de figurinos, o melhor design de produção e a melhor maquiagem e penteado.

“O filme é uma história gótica de obsessão entre um jovem assombrado e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, causando um horror incalculável em seu caminho”, diz a sinopse oficial do filme.

O remake é escrito e dirigido por Robert Eggers, que retorna ao gênero de terror depois de quase uma década desde o lançamento teatral de seu filme de estréia como diretor The Witch. O elenco do conjunto também inclui Willem Dafoe como o professor Albin Eberhart von Franz, Aaron Taylor-Johnson como Friedrich Harding, Nicholas Hoult como Thomas Hutter, Lily-Rose depp como Ellen Hutter, Emma Corrin como Anna Harding, Ralpheson como Dr. Wilhelm Sievers. e Simon McBurney como Herr bate. O filme é produzido por Eggers, Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus e Eleanor Columbus.