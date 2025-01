Data de lançamento de Your Monster Max definida para Horror-Rom-Com de Melissa Barrera

anunciou o seu monstro Data máxima de lançamento da mais recente comédia romântica de terror da Vertical, estrelada por Melissa Barrera, de Scream VI. Desde sua estreia em outubro passado, o filme recebeu críticas positivas da crítica e do público. Atualmente possui uma classificação de Produto Fresco Certificado de 78% em tomate podrecom base em 88 comentários.

“O filme conta a história da atriz de fala mansa Laura Franco, que é abandonada pelo namorado de longa data enquanto se recupera de uma cirurgia e se retira para a casa de sua infância para se recuperar”, diz a sinopse oficial. “Com seu futuro sombrio, o insulto aumenta a lesão quando Laura descobre que seu ex está apresentando um musical que ela o ajudou a desenvolver. Mas dessas mudanças dolorosas em sua vida surge um monstro (Tommy Dewey) com quem ela encontra uma conexão, encorajando Laura a seguir seus sonhos, abrir seu coração e se apaixonar por sua raiva interior.”

Your Monster estará disponível para transmissão a partir de sexta-feira, 24 de janeiro, exclusivamente no Max. Será seguido por sua estreia na televisão na HBO no sábado, 25 de janeiro. Além de Barrera, o elenco também inclui Tommy Dewey como Monstro, Edmund Donovan como Jacob Sullivan, Kayla Foster como Mazie Silverberg, Meghann Fahy como Jackie Dennon, Ikechukwu Ufomadu como Don McBride, Brandon Victor Dixon como Will, Taylor Trensch como Scotty e mais. .

O filme foi escrito e dirigido por Caroline Lindy, baseado em seu curta-metragem de 2019. Foi produzido por Kayla Foster, Lindy, Kira Carstensen, Melanie Donkers e Shannon Reilly. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia Will Stone, a editora Daysha Broadway e o editor Jon Higgins.