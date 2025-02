Data de lançamento digital Risco estabelecida de vôo para filme Mark Wahlberg Filme de suspense

Lionsgate anunciou o Risco de vôo Data de lançamento digital para seu último suspense de suspense, estrelado por Mark Wahlberg como um assassino de salário que finge ser um piloto. Isso ocorre depois de mais de duas semanas desde que o filme fez sua estréia teatral.

“Nesse thriller de suspense de alto risco, Wahlberg interpreta um piloto que transporta um marechal aéreo que acompanha um fugitivo para julgamento. À medida que o deserto do Alasca atravessava, as tensões aumentam e a confiança é testada, pois nem todas a bordo são o que parecem ”, diz a sinopse.

O risco de fuga estará disponível para alugar por US $ 19,99 (por um período de 48 horas) ou possuir por US $ 24,99 em plataformas digitais, a partir de 14 de fevereiro. Unindo Wahlberg é o show da 70 Topher Grace como Winston Witness, e alumínio da abadia de Downton Michelle Dockery como agente do FBI Madelyn Harris.

O lançamento digital também incluirá características especiais, listadas abaixo:

Gerenciamento de riscos: Risco de voo: Sente -se e ouça esses cineastas apaixonados para falar sobre o intrincado e complicado processo de filmar um filme dentro de um plano físico.

Trailer teatral

O risco de fuga foi dirigido por Mel Gibson a partir de um roteiro escrito por Jared Rosenberg. Isso serviu como retorno ao diretor do ator de Braveheart, depois de quase uma década desde que ele dirigiu o drama de guerra liderado por Andrew Garfield Hacksaw Ridge. O thriller de suspense é dirigido por Mark Wahlberg, que anteriormente colaborou com Gibson na casa do Daddy 2 e pelo padre Stu.

O filme foi produzido por Alex Lebovici, Jenny Hinkey, Ryan D. Smith, Natasha Stassen, Allen Cheney, Christopher Woodrow, K. Blaine Johnston, Christian Mercuri, Pet Jákl, Vicki Christianson, Nick Guerra, Russell Hollander, Jon Holding, Patrick, Patrick, Patrick, Patrick, Patrick, Patrick Patrick Josten, Walter Josten e Jordan Wagner. Os produtores foram Gibson, John Davis, John Fox e Bruce Davey. Davis Entertainment e Icon Productions vieram.