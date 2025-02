Data de lançamento do Capítulo 1140, hora e onde ler o mangá

Os fãs estão ansiosos para descobrir se Data de lançamento e tempo para Uma peça Capítulo 1140 Eles foram anunciados oficialmente. O capítulo anterior continua a jornada do chapéu da tripulação na ilha de Elbaph, onde eles descobrem a verdadeira identidade do homem misterioso com o chapéu de Kasa. Com essa revelação, muitos fãs estão empolgados em ver o que se segue para a equipe do Straw Hat. Então, vamos mergulhar nos detalhes sobre quando o capítulo 1140 de uma peça e Onde ler o mangá on-line.

Embora a data e a hora do lançamento oficial para uma peça, o capítulo 1140 ainda não tenha sido revelado, espera -se que seja lançado no domingo, 23 de fevereiro de 2025 às 7h PT nos Estados Unidos

Os fãs de Manga de Aventura de Eiichiro Oda estão aguardando ansiosamente o lançamento do novo capítulo. No entanto, é importante ter em mente que o mangá de uma peça fará uma pausa na próxima semana. (através Jogador)

Para monitorar os tempos de lançamento em diferentes áreas de tempo dos Estados Unidos e do Reino Unido, veja o seguinte:

Para os do Japão, espera -se que o capítulo esteja disponível um dia depois, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025, à meia -noite da JST.

Onde ler o mangá de uma peça com o capítulo 1140?

O One Piece Capítulo 1140 está disponível na Bizz Media, Shonen Jump+e Shueisha’s Manga Plus.

Shonen Jump+ É uma plataforma de mangá digital e um aplicativo direcionado por Shueisha. Oferece uma grande variedade de séries de mangá, incluindo uma peça. Ele tem histórias originais e versões digitais de títulos populares de mangá.

Também para ver o capítulo 1140, você precisará de uma assinatura padrão para o Plataforma Shueisha Manga Plus. Ele fornece acesso a mais de 6.000 capítulos por apenas US $ 1,99 por mês. Além disso, se for um novo usuário no site Manga Plus, você pode obter seu primeiro mês gratuitamente.

Enquanto isso, também se pode ler os últimos três capítulos exclusivos de One Piece: 1137, 1138 e 1139 grátis Médio viz. Mas se você deseja mergulhar na série completa de uma peça, precisará de uma assinatura mensal por US $ 2,99.