Data de lançamento do Flow Max para o filme indicado ao Oscar

A data máxima de lançamento do aclamado filme de aventura de fantasia animado Fluxo Foi anunciado nove meses depois de estrear no Festival de Cinema de Cannes 2024.

O fluxo estará disponível para transmissão a partir de sexta -feira, 14 de fevereiro, exclusivamente no máximo. Isso será seguido por sua estréia na transmissão da HBO no sábado, 15 de fevereiro. Desde o seu lançamento, o filme recebeu uma classificação certificada de 97% no Rotten Tomatoes com base em 125 críticas.

O filme foi dirigido pelo premiado cineasta Gints Zilbalodis (Far), que escrito o roteiro com Matīss Kaža. É produzido por Kaža, Zilbalodis, Ron Dyens e Gregory Zalcman. No mês passado, ele ganhou com sucesso um Globo de Ouro pelo melhor filme de animação, superando os filmes favoritos dos fãs como Inside Out 2 e The Wild Robot.

“Uma viagem maravilhosa, através de reinos naturais e místicos, o filme segue um gato corajoso depois que sua casa é devastada por uma grande inundação. Como uma equipe com um Capybara, um lêmulo, um pássaro e um cachorro para navegar em um barco em busca de terras secas, eles devem confiar na confiança, coragem e engenhosidade para sobreviver aos perigos de um planeta recém -aquático ”, diz a sinopse oficial. “O filme é um emocionante show de animação e uma profunda meditação sobre a fragilidade do meio ambiente e o espírito de amizade e comunidade. Nas possibilidades de altis da narração visual, é um banquete para os sentidos e um tesouro para o coração.