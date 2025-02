Data de lançamento do heretic Max estabelecido para a estréia de transmissão do filme de Hugh Grant

A Warner Bros. anunciou oficialmente o Herege Data de lançamento do Max para a estréia da transmissão do novo drama de terror A24, liderado pelo vencedor do Globo de Ouro Hugh Grant (Love realmente). Isso ocorre depois de mais de três meses desde que o filme fez sua estréia teatral.

“Dois jovens missionários são forçados a demonstrar sua fé quando tocam a porta errada e são recebidos por um diabólico Sr. Reed, que enganou seu jogo mortal de gato e rato”, diz a sinopse oficial do filme.

O Heretic estará disponível para transmissão a partir de sexta -feira, 7 de março, exclusivamente em Max. Em seguida, será seguido pela sua estréia na Broadcast na HBO no sábado, 8 de março. Desde sua estréia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto 2024, o filme recebeu críticas positivas. Atualmente, possui uma nova classificação certificada de 91% em Tomates RottenCom base em 280 revisões.

O filme de terror foi dirigido por Scott Beck e Bryan Woods, mais conhecido por co -escrever o roteiro de um lugar tranquilo de 2018 com John Krasinski. O elenco também apresentou a Sophie Thatcher (Yellowjackets) como sua irmã Barnes, Topher Grace (aquele show dos anos 70) como o Élder Kennedy, Chloe East (os Fabelmans) como irmã Paxton e Elle Young como profeta. Foi produzido por Woods, Beck, Jeanette Volturno, Stacey Shrer, Julia Glausi, Kai Raka e Liliane Bedford, com Katie Aquino servindo como produtora associada. A equipe criativa também incluiu o diretor de fotografia Chung-Hoon Chung e o editor Justin Li.