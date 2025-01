Data de lançamento do Long Bright River definido para Amanda Seyfried Peacock Show

Peacock finalmente anunciou o Rio longo e brilhante Data de lançamento de seu novo drama limitado, liderado por Oscar nomeou Amanda Seyfried como policial de Mickey. A série é baseada no romance de thriller de melhor vendendo -se de Liz Moore publicado em 2020.

“Ele conta a história de Mickey, um policial que patrulha um bairro da Filadélfia atingido pela crise de opióides. Quando uma série de assassinatos começa no bairro, Mickey percebe que sua história pessoal pode estar relacionada ao caso ”, lê a sinopse oficial.

O Long Bright River estará disponível para transmissão a partir de quinta -feira, 13 de março, exclusivamente em Peacock. Seyfried se juntará a Nicholas Pinnock como Truman Dawes, Ashleight Cumming, Callum Vinson e John Diana, junto com Dash Mihok, Britne Oldford e muito mais.

O drama limitado é escrito e produzido por Moore e Nikki Toscano, e o último também serve como showrunner. A série é produzida por Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Amanda Lewis, Amy Pascal e Russell Rothberg, com Hagar Ben-Asher dirigindo o primeiro episódio. É uma produção da Sony Pictures Television e UCP.

“Você corre, porque isso é Amanda, como você nunca tinha visto antes, defeituoso e cru, tarde por causa da culpa, vergonha e legado, mas nunca mais. Ela coloca cada grama de sua alma na tela e seu desempenho partirá seu coração ”, disse Toscano em uma imprensa. “De fato, todas as ações do nosso elenco, Nicholas, Ashleight, Callum e John, entre muitos outros, o pegarão e nunca o deixarão ir. E essa paixão e comprometimento são igualmente verdadeiros nas ações que ocorreram fora da tela, do nosso produtor de linha Jerry Kupfer ao nosso escritor executivo/produtor executivo Russell Rothberg, em nossa gangue de diretores completamente femininos, dos quais tive a sorte de fazer parte de Nossa equipe de postagens liderada por Matt Barber e cada membro de nossa equipe incrível e dedicada. Esperamos que o Long Bright River faça a mesma marca indelével que nos fez e que seja uma história que permanece com você muito tempo depois que a pintura final filmou.