Data de lançamento do Red One 4K e Blu-ray definida para o filme de Natal de Dwayne Johnson

A Amazon estabeleceu oficialmente o Data de lançamento do Red One 4K e Blu-rayrevelando quando os fãs poderão levar para casa o filme de Natal dirigido por Dwayne Johnson.

Red One será lançado em 4K e Blu-ray em 4 de março de 2025 e estará disponível para compra em 4K UHD, Blu-ray e DVD, para quem desejar adquirir o filme em formato físico. Nenhum recurso especial oficial foi listado para o filme, então não está claro se o filme incluirá algo mais do que alguns dos princípios básicos mais padronizados.

“Depois que o Papai Noel (codinome: RED ONE) é sequestrado, o Chefe de Segurança do Pólo Norte deve se unir ao caçador de recompensas mais infame do mundo em uma missão global cheia de ação para salvar o Natal.” filme. .

O filme foi dirigido e produzido por Jake Kasdan, que se reuniu com Johnson depois de trabalharem juntos nos filmes de sucesso Jumanji da Sony Pictures. Também foi escrito por Chris Morgan, de Velozes e Furiosos, baseado em uma história concebida por Hiram Garcia. Juntando-se a Johnson e Evans estão JK Simmons como Papai Noel, Lucy Liu como Zoe Harlow, Kiernan Shipka como Gryla, Kristofer Hivju como Krampus, Nick Kroll como Ted, Mary Elizabeth Ellis como Olivia, Wesley Kimmel como Dylan e muito mais. Foi produzido por Morgan, Melvin Mar e Sky Salem Robinson, junto com Johnson, Hiram García e Dany García para Seven Bucks Productions.

Apesar de seu elenco repleto de estrelas, o filme não conseguiu captar a atenção da crítica e do público durante sua exibição teatral. Teve apenas um faturamento mundial de mais de US$ 160 milhões, contra um orçamento relatado entre US$ 200 e US$ 250 milhões.

No entanto, o filme foi um grande sucesso no Prime Video, tornando-se o filme mais assistido após sua estreia no serviço de streaming no mês passado.