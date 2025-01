Data de lançamento do Shrek 5 adiada enquanto Minions 3 foi estendido para 2026

A Universal Pictures mudou oficialmente o Shrek 5 data de lançamento do aguardado próximo capítulo da popular franquia de animação da DreamWorks Animation. O filme foi originalmente programado para ser lançado nos cinemas em 1º de julho de 2026.

Shrek 5 agora está programado para chegar aos cinemas em 23 de dezembro de 2026. No momento, o filme não tem concorrência direta no dia de seu lançamento. No entanto, agora estreará no mesmo mês que outros dois filmes de destaque, incluindo A Era do Gelo 6 da 20th Century Studios e Duna: Messias da Warner Bros. Devido ao atraso do Shrek 5, o próximo Minions 3 da Illumination Entertainment foi movido para uma data de lançamento anterior em julho de 2026. O spinoff de Meu Malvado Favorito estava previamente programado para estrear em 30 de junho de 2027.

Shrek 5 será dirigido por Conrad Vernon e Walt Dohrn a partir de um roteiro escrito por Michael McCullers. A nova parcela chega depois de mais de uma década desde o lançamento teatral de Shrek Forever After. A sequência contará mais uma vez com as vozes dos membros do elenco Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro e Cameron Diaz como Princesa Fiona. Mais detalhes sobre sua trama e novos personagens ainda estão sendo mantidos em segredo. É produzido por Christopher Meledandri, Gina Shay e John Swanson.

Após o sucesso de crítica da franquia Gato de Botas, a DreamWorks Animation agora também está trabalhando em um filme derivado de Donkey com Murphy. De acordo com o aclamado ator cômico, o filme Donkey será lançado após o lançamento de Shrek 5. Desde sua estreia em 2001, toda a franquia Shrek, incluindo seus filmes derivados, arrecadou uma bilheteria global combinada de mais de US$ 4. bilhão.

