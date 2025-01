Data de lançamento do streaming da segunda temporada do Surface: quando será lançado no Apple TV Plus?

Ele Temporada de superfície 2 data de lançamento da transmissão Está ao virar da esquina. Como tal, os espectadores estão se perguntando quando poderão começar a transmitir a próxima edição.

A aguardada segunda temporada do thriller psicológico Surface continuará com Sophie tentando desvendar memórias de seu passado. Abaixo estão todos os detalhes sobre a data de lançamento do streaming da 2ª temporada do Surface. Além disso, verifique em qual serviço de streaming ele será lançado.

A data de lançamento da 2ª temporada do Surface Apple TV Plus é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025.

Surface é uma série de suspense psicológico de 2022 criada por Veronica West. O foco é Sophie Ellis e segue sua busca para recuperar suas memórias. Ele perdeu essas memórias depois de sobreviver a uma tentativa de suicídio. Sophie está determinada a descobrir por que ela deu o salto e a série de eventos que levaram a esse momento fatídico. A segunda temporada lançará oito episódios semanalmente e terminará em 11 de abril de 2025.

A série apresenta um elenco estelar, incluindo Gugu Mbatha-Raw no papel principal de Sophie. O elenco de apoio inclui Oliver Jackson-Cohen, Ari Graynor, François Arnaud, Millie Brady e mais.

Em qual serviço de streaming o Surface Season 2 será lançado?

A 2ª temporada do Surface estará disponível para assistir no Apple TV Plus.

O Apple TV Plus é o lar de uma série de sucessos fenomenais, incluindo Presumed Innocent, Silo, Slow Horses, Severance e Dark Matter, para citar apenas alguns. Além disso, a gigante do streaming também organiza eventos ao vivo.

A sinopse oficial da 2ª temporada do Surface diz:

“O segundo capítulo segue Sophie até Londres para desvendar os segredos de seu passado. Tendo sofrido uma lesão que lhe roubou as memórias, Sophie segue as poucas pistas que tem, usando os seus vastos recursos roubados para se inserir na elite da sociedade britânica e descobrir uma possível ligação com uma bela herdeira. Mas tudo muda quando um jornalista a contacta do nada, e Sophie percebe que eles estavam a trabalhar juntos para expor um escândalo chocante sobre as pessoas perigosas de quem ela agora se tornou próxima.