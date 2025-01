Data de lançamento do streaming de dia zero: quando será lançado na Netflix?

Ele Dia Zero data de lançamento da transmissão Está ao virar da esquina. Agora, os espectadores estão se perguntando quando poderão começar a transmitir a série de TV.

Zero Day é uma série limitada de suspense político de 2025 criada por Eric Newman e Noah Oppenheim, duas mentes por trás de alguns dos melhores programas dos últimos anos. Sua nova série marcará o primeiro papel principal de Robert De Niro em uma série de televisão onde ele interpretará um ex-presidente dos EUA que deve superar uma ameaça nacional.

Veja quando o programa vai estrear e em qual serviço de streaming ele será lançado.

Transmissão do dia zero A data de lançamento é 20 de fevereiro de 2024.

Zero Days segue o respeitado ex-presidente George Mullen, que atualmente atua como chefe da Comissão Zero Day. Quando a nação enfrenta um ataque cibernético devastador que empurra o país para o caos, cabe a Mullen encontrar os responsáveis ​​pelo ataque. Dirigido por Lesli Linka Glatter, Zero Day é uma série limitada e terá um total de seis episódios.

Zero Day tem um elenco fenomenal, com Robert De Niro no comando. Estrelas ao lado de Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Angela Bassett e muito mais.

Em qual serviço de streaming o Zero Day será lançado?

Zero Day estará disponível para assistir na Netflix.

Netflix é uma plataforma de streaming popular que abriga um grande número de sucessos globais. Estes incluem Bridgerton, Squid Game, Outer Banks e Arcane, para citar alguns. Além disso, inclui filmes, eventos ao vivo, produções originais e muito mais. Os fãs precisarão de uma assinatura para acessar sua extensa biblioteca digital, já que a Netflix não oferece teste gratuito.

A sinopse oficial do Zero Day diz:

“Como chefe da Comissão do Dia Zero, o respeitado ex-presidente dos Estados Unidos George Mullen é encarregado de encontrar os autores de um ataque cibernético devastador que causou o caos nacional e milhares de mortes.”