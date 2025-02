Em comemoração ao seu 30º aniversário, a Paramount Home Entertainment anunciou o Tommy Boy Data de lançamento em 4K da versão recém -remasterizada da comédia clássica de 1995, estrelando o ex -aluno do Saturday Night Live Chris Farley e David Spade.

“O filme está estrelando Farley e Spade em uma das tela mais divertida do cinema, como duas personalidades drásticas em uma viagem infernal para salvar um negócio familiar”, diz a sinopse oficial. “Ele segue dois vendedores de rua do poço de Duto-do que foram para a estrada para salvar as partes automáticas da família Callahan, o que resulta em uma conseqüência desastrosamente divertida após a outra”.

Pela primeira vez, a versão remasterizada de Tommy Boy estará disponível para compra em 4K Ultra HD em uma combinação 4K/Blu-ray ou um livro de aço de edição limitado, em 25 de março de 2025. Ambas as versões incluirão o conteúdo legado de bônus de horário e acesso a uma cópia digital do filme.

As características de bônus incluíram:

Comentário do diretor Peter Segal

Características Tommy Boy: Atrás do riso Histórias do lado da estrada Apenas ambos Crescendo Farley



Comparações de scripts gráficos

Cenas eliminadas e estendidas

Transa alternativa

Estrada de Bush

Galeria de fotos

Peças de televisão

Trailer teatral

A comédia de Friends de 1995 foi dirigida por Peter Segal (primeiras 50 citações, o pátio mais longo) de um roteiro escrito por Bonnie e Terry Turner, com o criador da produção de SNL Lorne Michaels. Além de Farley e Spade, o filme também estrelou Yyyyyy Lorri Bagley. Apesar de ter um desempenho mais baixo nas bilheterias e ter recebido críticas mistas durante sua execução teatral, o filme finalmente obteve sucesso com seu lançamento em vídeo caseiro.