Data de lançamento teatral de Hellraiser 4K definida para filme de terror remasterizado

Data de lançamento teatral de Cliver Barker criador do inferno foi anunciado. Recentemente remasterizado em 4K, o terror sobrenatural de 1987 serviu como estreia de Barker na direção.

O clássico cult imediatamente estabeleceu Barker como uma das lendas do terror na história do cinema. Ele gerou mais dez episódios dirigidos por diferentes diretores, incluindo Hellbound de 1988, Hell on Earth de 1992, Bloodline de 1996, Inferno de 2000, Hellseeker de 2002, Deader de 2005, Hellword de 2005, Revelations de 2011 e Julgamento de 2018.

O mais novo recurso Hellraiser lançado em 2022.

Pela primeira vez em 37 anos, a Fathom Entertainment trará o recém-remasterizado Hellraiser de 1987 aos cinemas dos EUA em 5 e 6 de fevereiro de 2025. O filme é baseado na novela de Barker de 1986, The Hellbound Heart, que era centrada em uma caixa de quebra-cabeça que invoca sobrenaturais. elementos e seres horríveis chamados cenobitas.

O filme de 1987 seguiu Frank, um homem hedonista que abre um misterioso portal para o inferno na tentativa de encontrar um prazer sexual extraordinário. Isso faz com que Frank tenha todo o seu corpo dilacerado. Quando seu irmão se muda para a antiga casa com a esposa, ela, ainda apaixonada por Frank, concorda em atrair homens para usarem seu sangue para regenerar seu corpo.

O filme estrelou Doug Bradley como o líder dos Cenobitas. Também chamado de Pinhead, Bradley reprisou o papel nos sete episódios seguintes antes de passar o bastão para Stephan Smith Collins, Paul T. Taylor e Jamie Clayton.

Hellraiser de 1987 também estrelou Sean Chapman como Frank, Andrew Robinson como Larry, Clare Higgins como Julia, Ashley Laurence como Kirsty e Oliver Smith como Skinless Frank. Os outros Cenobitas foram interpretados por Nicholas Vince, Simon Bamford e Grace Kirby.

Hellraiser retorna aos cinemas (em 4K, nada menos) nos dias 5 e 6 de fevereiro.