Data de liberação do pulso e imagens reveladas para o primeiro procedimento médico da Netflix

Netflix Ele publicou as primeiras informações da data e o lançamento em seu próximo drama médico LeguminosasEstrelando Willa Fitzgerald no primeiro procedimento médico inglês de streamer.

A data de lançamento do Pulse é estabelecida para 3 de abril de 2025, quando a série chegará completa na plataforma de transmissão. Juntamente com Fitzgerald, Pulse também está estrelando Justina Machado, Colin Woodell, Jack Bannon, Jessie T. Usher, Daniela Nieves, Jessy Yates e Chelsea Muirhead.

A série segue a história de um grupo de médicos em um hospital de Miami que começa a se preparar para um furacão que se aproxima e, ao mesmo tempo, lida com as consequências de um romance no local de trabalho que começa a se dar a conhecer a todos.

Veja a primeira olhada no Pulso da Netflix abaixo:

A Netflix também compartilhou a sinopse oficial da série, detalhando o que os fãs podem esperar.

“Como um furacão em direção ao traum de nível 1 mais ocupado Phillips (Colin Woodell) é suspenso. No meio da tempestade que pioram e um ataque de casos de trauma, o hospital entra em bloco, e Danny e Phillips devem encontrar uma maneira de trabalhar juntos, mesmo quando os detalhes da bomba de um romance complicado e ilegal entre eles começam para derramar “” Leia a sinopse oficial da série.

“O restante da sala de emergência continua a processar as consequências de seu relacionamento, equilibrando seus próprios desafios, tanto pessoais quanto profissionais, enquanto trabalhava sob a pressão da vida ou das apostas da morte. Porque para esse grupo muito próximo de médicos, salvar a vida de seus pacientes geralmente é menos complicado do que viver o seu.

O Pulse é criado e o executivo produzido por Zoe Robyn, que também trabalha como Showrunner, juntamente com o de Lost Carlton Cuse. Eles também estão ligados como produtora executiva, Kate Dennis, Bradley Gardner, Emma Form e Michael Klick, com Dennis dirigindo os dois primeiros episódios.