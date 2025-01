Data do anúncio das indicações ao Oscar adiada novamente para o 97º Oscar

O anúncio das indicações ao Oscar foi adiado novamente.

As indicações para o 97º Oscar deveriam ser anunciadas originalmente na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. No entanto, devido aos incêndios em Los Angeles, o anúncio foi recentemente adiado para domingo, 19 de janeiro de 2025.

Agora, por Prazo finalA data do anúncio foi adiada novamente.

As nomeações serão anunciadas na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 5h30 PT/8h30 ET.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também estendeu o período de votação para o 97º Oscar. O período de votação ampliado deveria terminar originalmente amanhã, 14 de janeiro, mas agora terminará às 17h, horário do Pacífico, na sexta-feira, 17 de janeiro de 2024.

Além disso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que a Cerimônia de Premiação Científica e Técnica, originalmente agendada para 18 de fevereiro de 2025, será adiada.

O almoço dos indicados ao Oscar, marcado para 10 de fevereiro de 2025, foi totalmente cancelado e só acontecerá no próximo ano.

A cerimônia do Oscar não acontecerá neste horário e ainda está marcada para 2 de março de 2025.

O CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Janet Yang, disseram em um comunicado: “Estamos todos devastados pelo impacto dos incêndios e pelas profundas perdas sofridas por tantas pessoas em nossa comunidade. A Academia sempre foi uma força unificadora na indústria cinematográfica e estamos empenhados em permanecer unidos face às adversidades. Devido aos incêndios que ainda assolam a área de Los Angeles, acreditamos que é necessário prolongar o nosso período de votação e alterar a data do nosso anúncio de nomeação para permitir tempo adicional aos nossos membros.

“Além disso, como queremos estar atentos às necessidades de infraestrutura e alojamento da região nas próximas semanas, é imperativo que façamos algumas alterações no nosso calendário de eventos, que acreditamos que serão apoiados pela nossa indústria. Nossos membros sempre compartilham como é importante nos unirmos como comunidade e estamos determinados a aproveitar esta oportunidade para celebrar nossa indústria resiliente e compassiva. Esperamos também homenagear os nossos trabalhadores da linha da frente que ajudaram com os incêndios, reconhecer as pessoas afectadas e encorajar as pessoas a aderirem à Academia para apoiar os esforços de socorro. “Vamos superar isso juntos e trazer uma sensação de cura para a nossa comunidade cinematográfica global.”