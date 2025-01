Data e hora de lançamento da primeira temporada de Marvel Rivals reveladas

Os entusiastas de videogame estão ansiosos para saber a data e hora de lançamento do 1ª temporada de rivais da Marvel através de diferentes plataformas. O jogo de tiro em terceira pessoa 6v6, desenvolvido pela NetEase Games em associação com a Marvel Games, ganhou enorme popularidade desde o lançamento da Temporada 0 em dezembro. Já atraiu milhões de jogadores. No entanto, alguns expressaram preocupações sobre o jogo. Os desenvolvedores estão trabalhando ativamente para resolver esses problemas e garantir uma experiência de jogo mais tranquila.

Os fãs agora estão ansiosos para saber mais sobre a primeira temporada de Marvel Rivals e sua data de estreia. Aqui está tudo o que você precisa saber.

A que horas a primeira temporada do Marvel Rivals será lançada no PC, PS5 e Xbox?

A 1ª temporada de Marvel Rivals será lançada em duas partes para PC, PS5 e Xbox, com cada parte tendo uma data e hora de lançamento diferentes.

A primeira metade apresenta dois membros do elenco do Quarteto Fantástico, Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, junto com dois novos mapas: Império da Noite Eterna: Midtown e Sanctum Sanctorum.

Esta atualização será lançada em 10 de janeiro em todas as plataformas nos seguintes horários:

1h, horário do Pacífico

4h EST

09:00 GMT

10h CET

18h, horário do Pacífico Oriental

A segunda metade traz os membros restantes do Quarteto Fantástico: O Coisa e a Tocha Humana. Ele também adiciona um novo mapa intitulado Empire of Eternal Night: Central Park. A NetEase Games planeja lançar esta atualização na sexta-feira, 21 de fevereiro ou na sexta-feira, 28 de fevereiro. No entanto, eles não confirmaram a data ou horários exatos.

A 1ª temporada, oficialmente intitulada Eternal Night Falls, segue o Doutor Estranho depois que ele fica preso no Plano Astral Emaranhado. As páginas do Darkhold se espalham, causando o caos na cidade de Nova York. Drácula e Doutor Destino aproveitam para invadir e causar estragos. O Quarteto Fantástico une forças com outros heróis da Marvel para afastar a escuridão e salvar a cidade.

Para mais atualizações e informações, fique ligado nos anúncios e guias oficiais do Marvel Rivals.