Datas completas de lançamento digital, 4K e Blu-ray desconhecido para Bob Dylan Biopic

As fotos de busca de busca anunciaram o Um completo estranho As datas de lançamento digital, 4K e Blu-ray para seu último drama biográfico sobre a vida do lendário músico Bob Dylan. O filme é atualmente indicado para oito prêmios do Oscar, que melhor foto, melhor diretor, melhor ator, melhor ator de elenco e melhor atriz do elenco.

“Nova York, 1961. No contexto de uma cena musical vibrante e da agitação cultural tumultuada, um Minnesota enigmático de 19 anos chega com seu violão e talento revolucionário, com o objetivo de mudar o curso da música americana”, diz a sinopse oficial. “Relacionamentos íntimos de forragem com os ícones musicais da vila de Greenwich em sua ascensão meteórica, culminando em um desempenho inovador e controverso que reverbera em todo o mundo”.

Um completo estranho estará disponível para alugar ou possuir em plataformas digitais a partir de 25 de fevereiro. Ele será seguido por seus lançamentos 4K UHD Blu-ray e HD Blu-ray em 1º de abril. Desde a sua estréia, o filme obtém críticas positivas positivas de críticos e públicos igualmente. O filme atualmente tem uma nova classificação certificada de 77% em Tomates RottenCom base em 193 revisões.

James Mangold dirigiu um completo estranho de um roteiro que co -escrito com Jay Cocks com base no livro do autor Elijah Wald, intitulado Dylan Goes Electric. O elenco inclui Timothée Chalamet como Bob Dylan, Edward Norton como Peter Seger, Elle Fanning como Sylvie Russo, Monica Barbaro como Joan Baez, Boyd Holbrook como Johnny Cash, Nick Offerman como Alan Lomax e Pj Byrne como Harold Legventhal. Os produtores são Fred Berger, Mangold, Alex Heineman, Bob Bookman, Peter Jayen, Alan Gasmer, Jeff Rosen e Chalamet. Ele é produzido por Dylan, juntamente com Brian Kavanaugh-Jones e Andrew Rona.