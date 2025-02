Datas de lançamento do Wolf Man Digital, 4K e Blu-ray, criadas para Julia Garner Movie

Universal Pictures anunciou o Datas de lançamento do Wolf Man Digital, 4K e Blu-rayRevelando que o filme de terror Blumhouse estreará em 4 de fevereiro de 2025, digitalmente.

Um mês após seu lançamento digital, o Wolf Man 4K e o Blu-ray chegarão, com o filme que será lançado fisicamente em 18 de março de 2025. Uma versão em DVD do filme também chegará à mesma data.

Juntamente com as informações de lançamento, a Universal também detalhou algumas das características de bônus estabelecidas para estar no lançamento do filme, que incluem:

Liberar um novo monstro – Explore a opinião sombria e arenosa de Leight quando um dos monstros de terror mais emblemáticos. Aprenda o que inspirou o diretor visionário a criar essa trágica história da família, perda e uma noite de horror absoluta.

– Explore a opinião sombria e arenosa de Leight quando um dos monstros de terror mais emblemáticos. Aprenda o que inspirou o diretor visionário a criar essa trágica história da família, perda e uma noite de horror absoluta. Wolf Man Design – O diretor Leight Whannell e o designer protético Arjen Tweet decidiram criar um homem de lobo diferente de qualquer visto antes. Dê uma olhada nos desenhos conceituais, esculturas e composição protética que ajudaram na criação de um monstro que permanece com você muito tempo depois dos créditos.

– O diretor Leight Whannell e o designer protético Arjen Tweet decidiram criar um homem de lobo diferente de qualquer visto antes. Dê uma olhada nos desenhos conceituais, esculturas e composição protética que ajudaram na criação de um monstro que permanece com você muito tempo depois dos créditos. Mãos em horror – Corra para um colapso das seqüências de ação mais emocionantes do filme. O elenco e a equipe discutem como os efeitos práticos lhes permitem capturar as performances cruas e realistas das cenas mais assustadoras e sinceras do filme.

– Corra para um colapso das seqüências de ação mais emocionantes do filme. O elenco e a equipe discutem como os efeitos práticos lhes permitem capturar as performances cruas e realistas das cenas mais assustadoras e sinceras do filme. Pesadelos e paisagens sonoras – Transição para a perspectiva de Blake e testemunhe o mundo através dos olhos de um animal. Saiba como o design de som e o VFX se uniram para destacar a audição aprimorada, a visão e o abandono completo da humanidade que se materializaram durante a transformação do homem em lobo.

– Transição para a perspectiva de Blake e testemunhe o mundo através dos olhos de um animal. Saiba como o design de som e o VFX se uniram para destacar a audição aprimorada, a visão e o abandono completo da humanidade que se materializaram durante a transformação do homem em lobo. Comentário de apresentação com o diretor/coguionista Leigh Whatll

Wolf Man foi liderado pelo diretor de Homem Invisível, Leigh Whannell, de um roteiro que escrito com Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. O elenco inclui o vencedor de Emmy Julia Garner (Ozark), a nomeação do Globo de Ouro de Christopher Abbott (Girls, Catch-22), Matlida Fireh (Coma), Sam Jaeger (o conto da criada), Ben Pretrstic (The Sojourn Drama Drama ) e Benedict Hardie (o homem invisível).

“O filme segue Blake, marido e pai de São Francisco, que herda sua remota casa de infância na área rural de Oregon depois que seu próprio pai desaparece e presume -se morto. Com seu casamento com sua esposa de alta potência, Charlotte, Blake, Blake convence Charlotte a fazer uma pausa na cidade e visitar a propriedade com sua filha, Ginger ”, diz a sinopse.

“Mas, à medida que a família se aproxima da fazenda na noite da noite, eles são atacados por um animal invisível e, em uma fuga desesperada, estão trancados dentro de casa enquanto a criatura mastrela é o perímetro. No entanto, à medida que a noite se estende, Blake começa a se comportar estranhamente, transformando -se em algo irreconhecível, e Charlotte será forçado a decidir se o terror dentro de sua casa é mais letal do que o perigo sem perigo.

O filme é produzido por Jason Blum, com Whannell, Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira e Mel Turner como produtores executivos. É uma produção de filmes de Blumhouse e Motel.