Dave Bautista para estrelar o thriller distópico dreadnough

Guardiões da Galáxia e atingiram a estrela da cabine Dave Bautista está pronta para liderar o thriller de ficção científica Battleshipque vem dos produtores de John Wick.

Dreadnought marca a reunião batista com Bushwick Jonathan Milott e os diretores de Cary Murnion. Além de estrelar, Bautista também servirá como um dos produtores de projetos com Ashley Daniels sob a bandeira de entretenimento. Produtores adicionais incluem Basil by Thunder Road, Iwanyk e Erica Lee e além de Jason Ross Jallet, Andrew Bronfman e Jonathan Bronfman, do quadro, com a produção executiva de Noah Segal of Elevation Pictures.

O que é Dreadnought?

Dreadnough, escrito por Joseph Greenberg, seguirá Max (pronto para ser interpretado por Bautista), que não parará em nada para salvar sua filha moribunda de estrangeiros que roubaram muito da humanidade. A descrição da trama (cortesia de Prazo final) Leia o seguinte:

“Max (Bautista), cujo mundo ficou devastado quando uma espécie alienígena pousou na Terra, desencadeando uma praga mortal que reivindicou sua esposa e grande parte da humanidade. Na sociedade frágil que permanece, os humanos aprenderam a coexistir com seus invasores extraterrestres. Mas para Max, a sobrevivência não é suficiente ”, diz a descrição.

“Sua filha mais velha, Greta, está morrendo da doença. À medida que seu corpo enfraquece, uma sentinela alienígena se afasta de sua casa, chegando mais perto e mais enquanto Greta respira. Este predador silencioso e inabalável está em uma missão de coletar seu corpo para cumprir um ritual de metamorfose imparável. O governo o sanciona. A sociedade aceita isso. Mas Max se recusa a tomar algo mais.

Bautista é uma lutadora profissional aposentada, conhecida por suas aparições na WWE. Depois, ele seguiu uma carreira como atriz e estrelou vários recursos aclamados, como Blade Runner 2049, pontuação final, Onion Onion: Knives Out Mystery, Dune and Dune: The Second Part.

O ator também interpretou Drax, o Destruidor, no Universo Cinematográfico da Marvel, mesmo nos Três Guardiões da Galáxia, Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Endgame e Thor: Love and Thunder.

Outros detalhes sobre Dreadnaugh permanecem em segredo.