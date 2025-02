David Johansen diagnosticou com câncer e tumor cerebral no estádio 4

David JohansenO lendário líder dos bonecas de Nova York está combatendo o câncer no estágio 4, e sua família está procurando apoio. Após a doença em particular por quase uma década, sua condição piorou após uma queda grave que o deixou na cama. Sua filha, Leah Hennessy, revelou os detalhes, lançando uma coleção de fundos para ajudar a cobrir suas despesas médicas.

Vamos quebrar as lutas de saúde de Johansen, a resposta de sua família e como os fãs podem apoiá -lo durante esse período difícil.

O que aconteceu com David Johansen, da New York Dolls?

David Johansen, cantor principal da influente banda punk The New York Dolls, tem estágio 4 e um tumor cerebral. Sua filha, Leah Hennessy, revelou que ele está lutando em particular há quase uma década. “David está em tratamento intensivo para o câncer de estágio 4 durante a maior parte da última década”, escreveu ele sobre uma organização de caridade siteExplicando que a doença progredia para um tumor cerebral há cinco anos.

No dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, em 2024, Johansen sofreu uma queda severa, invadindo dois lugares. Ele passou por uma cirurgia, mas a lesão o deixou “prostrado e incapacitado”, e sua condição piorou significativamente. “Devido ao trauma, a doença de David progrediu exponencialmente e minha mãe está cuidando dele ao longo do dia”, escreveu Hennessy. A família lançou uma angariação de fundos com o Fundo dos Músicos de Socorro Sweet para ajudar com despesas médicas, incluindo enfermagem e fisioterapia completas.

Johansen foi para a crise em comunicado Rolling Stonedizendo: “Vivemos com minha doença há muito tempo, ainda nos divertindo, vendo amigos e familiares, continuando, mas neste outono … isso realmente nos levou a um nível completamente novo de enfraquecimento. Essa é a pior dor que Eu experimentei toda a minha vida.

David Johansen, também conhecido como Buster Poindexter, teve um sucesso publicitário com “Hot Hot” em 1987. Mais tarde, ele apareceu como o fantasma de Natal em Scrooged (1988). Hennessy instou os seguidores a contribuir ou compartilharem sua história. “David é uma lenda, mas ele também é meu pai muito real e muito doente”, escreveu ele no Instagram. “Se você ama David ou qualquer uma das mágicas que trouxe o mundo, leve um minuto para ler isso ou compartilhá -lo”, acrescentou. (através Pessoas)