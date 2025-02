‘Dê a agência escolhida’: Suprema Corte ao Administrador da Federação Kabaddi

A Suprema Corte na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) solicitou ao administrador da Federação Amadora de Kabaddi da Índia (AKFI), o ex -juiz SP Garg Garg para entregar a posição ao seu órgão eleito do governo antes de 11 de fevereiro.

Um banco de juízes Surya Kant e N. Kotiswar Singh disseram que, embora houvesse certos problemas que precisavam de um aspecto mais próximo, era um acordo ad hoc para facilitar os jogadores para participar do próximo campeonato asiático de Kabaddi, programado para 20 e 25 de fevereiro. Irã.

O banco, enquanto elogia o trabalho realizado pelo Sr. Garg, disse que a posição não significava que o tribunal reconhecesse o órgão escolhido em dezembro de 2023.

O advogado geral Tushar Mehta, aparecendo no centro, disse que uma reunião foi realizada com a Federação Internacional Kabaddi, que garantiu que a suspensão de Akfi seria realizada, pois havia um órgão do governo eleito.

Em 4 de fevereiro, a Suprema Corte disse que “medidas fortes” foram obrigadas a infundir pureza, justiça, autonomia e independência nas federações esportivas indianas e expulsar pessoas que “monopolizaram” tais órgãos com interesse pessoal.

A Suprema Corte ouviu uma declaração de dois jogadores nacionais de Kabaddi Priyanka e Pooja que procuraram orientação para Akfi, não afiliada à Federação Internacional de Kabaddi, por enviá -los para o Campeonato Asiático de Kabaddi programado para o Irã de 20 a 25 de fevereiro.