A grande história De acordo com as ordens de Trump, a instalação da Baía de Guantánamo em breve abrigará os migrantes Os esforços do presidente Trump para eliminar certos imigrantes dos Estados Unidos pareciam aumentar na quarta -feira depois de assinar um memorando para preparar uma instalação maciça em Baía de Guantánamo que será usada para a casa de Deporeed indivíduos © AP Photo O memorando direcionará o Departamento de Defesa e o Departamento de Segurança Nacional para Prepare um centro de migrantes de 30.000 pessoas Na Baía de Guantánamo, uma instalação em Cuba que tem sido usada para abrigar prisioneiros militares, incluindo vários envolvidos em ataques de 11 de setembro. "Temos 30.000 camas em Guantánamo para deter os estrangeiros criminais ilegais que ameaçam o povo americano", disse Trump durante um evento para assinar o direito de Lak Riley, Harden as leis de imigração do país. "Alguns deles são tão ruins que nem confiamos nos países para mantê -los, porque não queremos que eles voltem, então os enviaremos para Guantánamo", acrescentou Trump. "Isso vai Duplique nossa capacidade imediatamente. E difícil, é um lugar difícil para sair. O pedido é o Último passo em um esforço de todo o governo promulgado pelo governo Trump para eliminar certos imigrantes dos Estados Unidos. A Baía de Guantánamo é mais conhecida como uma base militar onde os suspeitos de terror são comemorados. Ele ficou famoso com as acusações de tortura e abuso, enquanto os Estados Unidos realizaram a guerra contra o terrorismo. A administração Biden procurou reduzir as operações na instalação. Há 15 ainda presos lá. The New York Times em setembro passadorelatado que a base também incluiu Uma instalação separada para migrantes domésticos. Desde que ele assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump assinou uma série de ordens executivas especificamente destinadas a tomar medidas energéticas contra a imigração. Declarou uma emergência nacional na fronteira sul, Exibição ativa militar na fronteiraReinstalaram as políticas que limitam as maneiras de asilo e fizeram uma pausa no programa de refugiados. Sua administração também aumentou as deportações, com a aplicação de atualizações periódicas de imigração e publicação de alfândega sobre quantas prisões ele realiza em um dia para a base e Voos militares usados ​​para transportar pessoas fora dos Estados Unidos. Leia o relatório completo em thehill.com.