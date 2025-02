De Car-T aos anticorpos, inovação em oncologia

ANSA se encontra – em cooperação com Johnson & Johnson

A inovação em oncologia é uma realidade cada vez mais forte, especialmente na hematologia, onde os anticorpos car-T e biespecíficos representam outra oportunidade para pacientes com mais mieloma.

Por ocasião do Dia Mundial do Câncer 2025, a ANSA se reunirá, on -line em Anse.it às 12 de fevereiro às 12:00, dedica essas análises de terapias na profundidade.

Convidados da Benedetto Bruno, Professor da Universidade de Hematologia em Turim, Diretora da Divisão de Hematologia AOU Cidade da Saúde e Ciência – Depois de Molinette, Professora Elena Rossi, Hematologista da UCSC Policlínicas Gemelli Policlínicas Johnson & Johnson Inovative Medicine Italia.