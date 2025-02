De Cortina a Roccaraso, em oito milhões em neve “mordendo e escape”

Seja Cortina ou Sestrie, seja Bormio ou o protagonista dessas horas de Roccaraso, é 8 milhões de italianos que tirarão férias na neve neste primeiro trimestre do ano. É baseado no Observatório Turista Confcomercia em cooperação com o SWG e é uma data em comparação com 2024 em comparação com a programação principalmente tardia, que é uma tendência que foi consolidada nos últimos anos.

Malga Ces em San Martino di Castrozza



Estes são movimentos “mordendo e iniciando” com uma duração máxima de 4-5 dias. Apenas 10% daqueles que planejam um feriado nas montanhas planejaram uma semana branca clássica. O custo médio per capita é de cerca de 380 euros. Entre os que escolhem uma montanha, 8 em cada 10 italianos preferem destinos italianos: Trentino e South Tyrol os mais populares, seguidos por Valle d’Aost e Piemont, enquanto Lombardie perde alguma atração. No entanto, existem 9% dos amantes da neve do outro lado da fronteira, especialmente nas cristas alpinas da Suíça, Áustria e França, enquanto 7% dos entrevistados pretendem passar as férias nas montanhas italianas e em outros países (+4% em comparação com 2024) .

San Martino di Castrozza (Trento),



Os férias na neve são o primeiro de alguns passageiros (64%) ou família (40%), gastos em hotéis, mas também na solução de acomodações típicas do contexto montanhoso, como chalés, chalés e abrigos que conquistaram 14%de preferência. Apenas um terço dos que vão às montanhas pretendem praticar esportes de inverno, especialmente esqui. A maioria das pessoas tem o resto (51%), excursões naturalistas (46%), degustações de alimentos e vinhos (29%) e relaxamento nos centros de spa e bem -estar (25%). Ao longo dos anos, essa tendência modificou profundamente as características da oferta de serviços turísticos nas montanhas, o que torna os fluxos menos dependentes das condições do difícil, o que é cada vez mais relevante e difícil de controlar.

Pale di San Martino em San Martino di Castrozza



De acordo com o Observatório JFC italiano no turismo da montanha italiano, esse número total de italianos, que praticam pelo menos uma disciplina esportiva na neve, se estabelecerá em 4 milhões de 240.000 práticas. Comparado ao inverno passado, há um aumento total de +1,8%, ou seja, 73 mil 500 novos italianos, que “colocaram esquis em seus pés”, com indicadores de crescimento para algumas disciplinas – especialmente escalada de esqui, que viverá este ano – seus seus – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – sua iniciação definitiva – e na redução – também sensível – para outros. O esqui alpino coleta 60,8% dos italianos que praticam disciplina esportiva em neve e conquistam cerca de 65.000 novos seguidores com +2,6% no inverno passado. Cresce 2,2% (+12 mil unidades) de snowboard praticado em 13,1%. Os raquetes de neve praticaram 10,6%que perderiam 30.000 práticas (-6,3%). O esqui cruzado praticado em 5,7% diminui definitivamente e perde 42.000 práticas, ou seja, um substancial -14,9%. O boom para escalada de esqui foi praticado por 4,3% dos atletas que conquistam o Stellar +68,7%, com novos 74.500 especialistas. O estilo livre praticou 2,5%, o que perde 4.000 entusiastas (-3,6%).

San Martino di Castrozza (Trento)



O JFC também evoca a avaliação das encostas de esqui mais bem -vindas: entre as encostas mais panorâmicas está o Longia em Val Gardena (883 votos), seguido de Saslong sempre em Val Gardena (com 491 votos) e Armentarola em Cortina d’Ypezzo/ Alta Badia com 468 votos. Quanto às encostas consideradas a mais adrenalina para os italianos, a coluna direta Madonna di Campiglio (667 votos) vence, seguida pela grande Risa em Val Badia (com 487 votos) e um garfo vermelho em Cortina d’Ampezzo com 342 votos. Entre as encostas italianas, os dontercipes em Val Gardena consideraram os 821 votos, seguidos por Ciampac em Val Di Fassa (com 782 votos) e de Valena a Ponthedilegno Tonale com 510 votos. Fora do ranking descrito para as encostas, Sellanda certamente merece ser conhecida como uma turnê de quatro etapas que – em termos de encostas – é frequentemente relatada por sua beleza e é considerada uma experiência verdadeiramente única.

