DE “engana” pessoas sobre apreensão de propriedades na investigação MUDA: Congresso MLC

O Congresso MLC Yathindra Siddaramaiah classificou o recente tweet da Diretoria de Execução (ED) sobre a investigação contra supostas irregularidades na distribuição de locais alternativos pela Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Mysuru (MUDA) à esposa do Ministro-Chefe de Karnataka, Siddaramaiah, como “enganoso “.

Respondendo a perguntas de repórteres em Mysuru em 19 de janeiro, Yathindra disse que a declaração do ED sobre a penhora provisória de bens imóveis não se refere aos 14 locais que foram atribuídos à esposa do Sr. Siddaramaiah como locais compensatórios.

A penhora provisória de bens imóveis pertence a um caso completamente diferente, mas o ED foi obrigado a emitir deliberadamente uma declaração “enganosa” para fazer parecer que os bens penhorados pertenciam ao Sr. Siddaramaiah.

Não descartou a possibilidade de o ED emitir tal declaração para influenciar o tribunal, que deverá decidir em breve sobre o pedido de entrega do processo ao CBI.

Yathindra Siddaramaiah acrescentou que as alegadas irregularidades na atribuição de locais compensatórios ao abrigo do esquema de proporção 50:50 ocorreram durante o regime do antigo governo do BJP em Karnataka. Salientando que o presidente e o comissário foram nomeados pelo então governo do BJP, o Sr. Yathindra disse que foi o governo do BJP o responsável pelos erros ocorridos durante o período.

O Ministro da Assistência Social, HC Mahadevappa, que esteve presente na interação, disse que a declaração do ED fazia parte dos esforços para manchar a imagem do Sr. Siddaramaiah.

Quando a investigação não encontrou nada de errado na atribuição de locais compensatórios à esposa do Sr. Siddaramaiah em vez dos 3,16 acres adquiridos pela MUDA, o ED relacionou o assunto com as alegadas irregularidades na atribuição de outros locais, afirmou Mahadevappa.

“Nossa equipe jurídica está examinando o assunto. Emitir tais declarações enganosas não é uma prática saudável na democracia”, disse Mahadevappa.