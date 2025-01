De novo! A atitude de Ayu Ting Ting é considerada muito mais amigável e menos arrogante do que a de Nagita Slavina por causa disso.

Jacarta – Nos últimos tempos, Ayu Ting Ting tem criado frequentemente conteúdo que ajuda os comerciantes de MPME. Um dos conteúdos é a revisão de produtos alimentícios de comerciantes de MPMEs. Mais recentemente, este cantor de Depok, West Java, foi visto parando no centro culinário Blok M para experimentar um pouco da comida de lá.

Enquanto explorava a área de Blok M, Ayu Ting Ting, que vestia uma camisa azul, foi vista parando várias vezes. Seja para visitar um estabelecimento comercial e adquirir produtos alimentares vendidos por comerciantes de MPME, ou simplesmente parar para tirar pedidos de fotos de pessoas que os abordam. Role mais, ok?

Mais uma vez, Queen of Depok, seu último apelido, recebeu elogios dos usuários das redes sociais. A atitude e o comportamento de Ayu Ting Ting foram até comparados aos da esposa de Raffi Ahmad. Isso foi seguido pela atitude de Ayu Ting Ting quando as pessoas ligaram para ela.

No vídeo enviado para a conta TikTok @Queenofdepok2, Ayu Ting Ting aceita pedidos de pessoas que vêm tirar fotos juntas.

“Vamos, vem aqui”, disse ele enquanto pegava o celular do mototaxista online e eles imediatamente tiravam uma selfie juntos.

“Teh Ayu quer tirar uma foto”, disse uma mulher.

“Sim, claro”, respondeu Ayu Ting Ting enquanto tirava uma foto com duas crianças pequenas.

Além disso, o público também ficou impressionado novamente com Ayu Ting Ting, que respondeu quando foi chamado por uma mulher.

“Ka Ayu”, disse uma mulher.

“Iya”, disse Ayu Ting Ting.

De repente, o vídeo imediatamente fez com que os internautas comentassem. Eles compararam a atitude de Ayu Ting Ting com a de Nagita Slavina, que era considerada muito mais educada e respeitosa com as outras pessoas.

Os internautas recordaram mais uma vez a atitude de Nagita Slavina, que por diversas vezes relutou em responder quando várias pessoas a chamavam pelo nome enquanto ela estava em espaços públicos. Uma coisa que ainda é muito discutida é quando ele participou da campanha de seu cunhado Ritchie Ismail, aliás Jeje Govinda, que ontem concorreu à regência de West Bandung nas eleições regionais pós-conflito de 2024.

Nagita, que usava uma jaqueta de beisebol azul, boné azul e óculos, parecia indiferente quando as pessoas sob o palco chamavam seu nome naquele momento. Como resultado, ele foi “esfregado” pelos internautas e considerado arrogante e arrogante.

“Então se você me ligar, eu não finjo que não te ouvi, quero apertar sua mão fingindo que não te vejo, essa Ayu é muito simpática, ótimo.”, comentaram internautas.

“Este não finge não ver e não finge não ouvir. Depois de apertar as mãos, simplesmente limpe-o.“, brincaram os internautas no Nagita.

“Ka Ayu pretende ser uma sede amiga das pessoas“, disse outro.

“Dona Ayu foi realmente muito gentil naquela época, e ela também pediu uma foto e foi tão gentil que até quis segurar meu celular.“, disse outro.