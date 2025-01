De olho no legado ecológico, Biden declara novos monumentos nacionais nos EUA.

Joe Biden deverá designar dois novos monumentos nacionais dos EUA – extensos parques – na Califórnia, enquanto procura garantir o seu legado ambiental nos últimos dias da sua presidência.

Pouco antes de Donald Trump chegar à Casa Branca, o homem de 82 anos proclamará o Monumento Nacional Chuckwalla de 624.000 acres (252.000 hectares), perto do Parque Nacional Joshua Tree, no sul da Califórnia, disse a Casa Branca na terça-feira (janeiro). 7, 2025).

A medida protegerá a área de perfuração, mineração, fazendas de energia solar e outras atividades industriais, e ocorre após pressão de tribos nativas americanas que usam a terra há milênios.

Biden também criará o Monumento Nacional Sattitla, de 224 mil acres, no extremo norte do estado, na fronteira com o Oregon, oferecendo a essa área as mesmas salvaguardas ambientais.

Biden, que esteve na Califórnia na terça-feira (7 de janeiro de 2025), estava programado para anunciar as novas designações durante uma viagem ao Vale Coachella, mas ventos fortes, que provocaram um grande incêndio perto de Los Angeles, fizeram com que ele adiasse.

O anúncio agora será feito em uma cerimônia na Casa Branca na próxima semana.

“Os deslumbrantes desfiladeiros e trilhas sinuosas do Monumento Nacional Chuckwalla representam uma beleza verdadeiramente incomparável”, disse a Secretária do Interior Deb Haaland, a primeira nativa americana a servir como secretária de Gabinete.

“Foi uma honra visitar esta área para explorar e reunir-me com líderes federais, estaduais, tribais e locais para ouvir sobre a necessidade de proteger e conservar esta área sagrada”.

A nova designação “protegerá importantes valores espirituais e culturais ligados à terra e à vida selvagem. “Estou muito grata porque as gerações futuras terão a oportunidade de experimentar o que torna esta área tão única”, disse Haaland.

O mandato de quatro anos de Biden viu a criação de mais oito monumentos nacionais e a expansão de mais quatro.

“A última medida significará que ele conservou mais terra e água do que qualquer outro presidente dos EUA”, afirmou a Casa Branca.

Na segunda-feira (6 de janeiro de 2025), ele assinou uma ordem executiva proibindo a perfuração offshore em uma vasta área de águas costeiras, abrangendo toda a costa atlântica e leste do Golfo do México, bem como a costa do Pacífico até a Califórnia, Oregon. e Washington, e uma seção do Mar de Bering, ao largo do Alasca.

Trump reduziu o tamanho dos monumentos nacionais durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, e os ambientalistas temem uma deterioração semelhante no estatuto de proteção das terras públicas nos próximos quatro anos, à medida que o republicano procura expandir a exploração madeireira de combustíveis fósseis.

As proclamações de Biden são as mais recentes de uma série de ações políticas climáticas de última hora que parecem ter como objetivo frustrar o que os ambientalistas temem que seja a bola de demolição de outra presidência de Trump.

Em meados de Dezembro, a administração cessante emitiu um novo objectivo climático ambicioso ao abrigo do histórico acordo de Paris, comprometendo os Estados Unidos a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 61% a 66% abaixo dos níveis-alvo até 2035, no caminho para alcançar o zero líquido. emissões até 2050.