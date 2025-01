Dê uma olhada na competição Bobby Nasution Speed ​​no RDO RACA & MEDAN DRAT Bicycle

Enquanto isso, viva – O prefeito de Medan, Muhammad Bobby Aff Nasution, competiu na velocidade de automóvel no evento Racer Day Out (RDO) Drag & Drag Bike que ocorreu no aeroporto de ex Polônia, Medan Polônia, distrito, cidade de Medan, domingo, 26 de janeiro de 2025 .

Leia também: Pabowo se aposentará do eleito chefe regional, Bobby Nasution, diz isso

Ao tentar arrastar carros de corrida. Antes da corrida, o filho – -nela do ex -presidente da República da Indonésia, Joko Widodo. Primeiro, garante a segurança da condução usando proteção para a cabeça e o cinto de segurança.

Depois de garantir que tudo tenha certeza, ele dirigiu seu veículo sem hesitar. Como resultado, Bobby Nasution conseguiu viajar uma pista de aproximadamente 201 metros de comprimento, com um tempo melhor de 7.617 segundos.

Leia também: Bobby Nasution Sentil Kasatpol pp Medan Gercep Controla os vendedores de rua: Aparentemente, Holywings quer abrir lá!

A capacidade de Bobby Nasution de aumentar a velocidade de seu carro deixou todos os visitantes que viram a corrida do lado da pista surpreendidos e forneceram seu apoio à Nasution Bobby.

De fato, muitos visitantes capturaram o momento em que Bobby Nasuti foi executado na pista com as câmeras de seus telefones celulares.

Leia também: A escola primária em Nias Regncy se torna viral porque não há professores, diz Bobby Nasution

Depois de participar da corrida de velocidade, Bobby Nasution disse que essa atividade era um fórum para a comunidade, especialmente a geração mais jovem, canaliza seus talentos e interesses nas carreiras.

“No entanto, também podemos antecipar o crime juvenil se não corrermos na estrada”, diz Bobby Nasution.

Além disso, Bobby Nasution revelou que eventos positivos como esse pretendiam fornecer um espaço e um fórum para que as gerações mais jovens expressassem seus talentos e interesses nas carreiras de acordo com seu lugar.

“Continuamos incentivando os jovens na cidade de Medan a realizar atividades positivas”, disse Kahiyang Ayu.